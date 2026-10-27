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Визначився розклад жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на Юнацьких Олімпійських іграх

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився розклад жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на Юнацьких Олімпійських іграх
Поєдинки групового етапу Україна зіграє 6 листопада

Змагання з баскетболу 3х3 проходитимуть у Complexe Tour de l'Oeuf у Дакарі (Сенегал) з 6 по 9 листопада

Став відомий розклад жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі (Сенегал). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Поєдинки групового етапу для нашої збірної відбудуться 6 листопада. У перший ігровий день українки зустрінуться з чеською збірною та збірною Єгипту. Перший матч заплановано на 12:15 проти Єгипту, другий проти Чехії – на 16:25.

За підсумками групового етапу дві кращі команди продовжать боротьбу за нагороди. Чвертьфінали відбудуться 8 листопада, а 9 листопада заплановані півфінали та медальні матчі.

Змагання з баскетболу 3х3 проходитимуть у Complexe Tour de l'Oeuf у Дакарі (Сенегал) з 6 по 9 листопада. Юнацькі Олімпійські ігри триватимуть із 31 жовтня по 12 листопада.

Жіноча збірна України 3х3 готується до турніру під керівництвом головного тренера Віталія Чернія та тренера Ярослава Ковальова.

До складу команди на підготовчому етапі залучені Даліла та Домініка Мурзови, Марія Гулямова, Поліна Бєлєнцова та Марія Марків. За підсумками підготовки до складу збірної на Юнацькі Олімпійські ігри увійдуть чотири баскетболістки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Юнацькі Олімпійські ігри баскетбол

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