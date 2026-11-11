Україна перемогла Люксембург на старті другого етапу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Жіноча збірна України бореться за одну з двох путівок, які будуть розіграні у її групі відбору

Українки розпочали другий етап відбору з перемоги

Жіноча збірна України з баскетболу розпочала другий етап кваліфікації на Чемпіонат Європи 2027 перемогою над Люксембургом на виїзді. Про це повідомляє «Главком».

Українки проводили перший матч під керівництвом нової тренерки Інни Кочубей. Склад української команди на перші хвилини матчу вийшов дещо експериментальним, адже через відсутність основних розігруючих Дар'ї Дубнюк та Ольги Алексейчик, а також форвардинь Вікторії Балабан та Кристини Філевич з перших хвилин вийшли Серафима Тиха та Юлія Гутевич. Не все було просто і в Люксембургу, який недорахувався однієї зі своїх головних зірок Джойс Етют, яка неодноразово була найкращою бомбардиркою у своїй команді.

Сам поєдинок з перших хвилин вийшов не надто результативним, бо команди довго шукали свій влучний кидок. Але його першими знайшли українки – ба більше, вони видали серію очок 0:13. Щоправда, до кінця чверті суперниці почали діяти впевненіше, але українки сильно перевагу не віддали (9:20).

Надалі люксембуржки почали додавати. Вони виграли другу і третю чверть, але для того, щоб наздогнати синьо-жовтих, їм постійно не вистачало 2-3 володінь. Через це початок четвертої десятихвилинки був напруженим, бо суперниці скоротили відставання до -5, але на більше їм зазіхнути не вдалося. Українки почали суттєво додавати і перевага поступово зросла до дев'яти, а потім і перевалила за позначку у 10 очок. У підсумку синьо-жовті перемогли з рахунком 52:64.

Баскетбол. Відбір на жіночий Чемпіонат Європи 2027, другий етап

Україна – Люксембург 52:64 (9:20, 16:11, 14:13, 13:20)

Україна: Тиха 0, Ляшко 0, Ягупова 20 + 8 підбирань + 8 передач, Уро-Ніле 13 + 7 підбирань, Юркевічус 18 + 13 підбирань + 5 перехоплень – старт; Гутевич 6, Панчук 4, Бойко 3, Кулеша 0, Ковтун 0, Кононученко 0

Наступний поєдинок збірна України проведе у Манчестері проти Великої Британії 14 листопада.

Нагадаємо, що визначився транслятор матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027.