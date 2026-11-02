Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу в чемпіонаті Швейцарії з баскетболу

«Ньон» Уро-Ніле здобув перемогу над «Порте дю Солей»

Українська форвардиня Міріам Уро-Ніле допомогла своєму «Ньону» здобути перемогу в матчі чемпіонату Швейцарії над «Порте дю Солей» 87:72. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Уро-Ніле відіграла в матчі 22 хвилини, набрала 5 очок (0/4 двоочкові, 1/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 6 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення при 1 втраті.

Варто зазначити, що 7 листопада національна жіноча збірна України з баскетболу збереться у Ризі для підготовки до матчів кваліфікації на Євробаскет-2027.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).