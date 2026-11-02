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Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу в чемпіонаті Швейцарії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу в чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле відіграла в матчі 22 хвилини, набрала 5 очок, зробила 6 підбирань, 3 передачі

«Ньон» Уро-Ніле здобув перемогу над «Порте дю Солей»

Українська форвардиня Міріам Уро-Ніле допомогла своєму «Ньону» здобути перемогу в матчі чемпіонату Швейцарії над «Порте дю Солей» 87:72. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Уро-Ніле відіграла в матчі 22 хвилини, набрала 5 очок (0/4 двоочкові, 1/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 6 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення при 1 втраті.

Варто зазначити, що 7 листопада національна жіноча збірна України з баскетболу збереться у Ризі для підготовки до матчів кваліфікації на Євробаскет-2027.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол

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