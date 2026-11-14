Жіноча збірна України епічно втратила перемогу над Великою Британією у відборі на Євробаскет

«Синьо-жовті» зазнали дошкульної поразки в гостьовому поєдинку

Національна команда України з баскетболу програла збірній Великої Британії у кваліфікації до Чемпіонату Європи серед жінок. Про це повідомляє «Главком».

Після рівного старту зустрічі «синьо-жовті» поступово заволоділи ініціативою. Під завісу першої чверті українки відірвалися на 11 пунктів. Британські баскетболістки перед сиреною зуміли скоротити відставання до дев'яти.

У другій десятихвилинці господарки перехопили ініціативу. У середині відрізку Велика Британія наблизилася до збірної України впритул (30:31). Та на велику перерву підопічні Інни Кочубей пішли з шестиочковою перевагою.

«Синьо-жовті» класно розпочали третю чверть. На піку гандикап української збірної склав 16 пунктів. Утім, британки до кінця відрізку встигли скоротити відставання до десяти.

Фінальна же десятихвилинка обернулася для команди Кочубей провалом. Українські баскетболістки набрали непогані 20 очок. Утім, збірна Великої Британії видала потужний відрізок (32 пункти) і таки дотиснула гостей.

Євробаскет. Кваліфікація, група M

Велика Британія Ж – Україна Ж – 85:83 (18:27, 17:14, 18:22, 32:20)

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До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.