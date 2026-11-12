Аліна Ягупова стала рекордсменкою збірної України з баскетболу

Ягупова в матчі проти Люксембургу була близька до тріпл-даблу

Ягупова провела 66-й матч за національну збірну України

Жіноча збірна України з баскетболу перемогла Люксембург у стартовому матчі другого етапу кваліфікації Євробаскету-2027 – 64:52. Цей поєдинок став історичним для капітанки нашої команди Аліни Ягупової, повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ягупова провела 66-й матч за національну збірну та стала одноосібною рекордсменкою за цим показником, випередивши одного з тренерів національної команди Олену Огороднікову, на рахунку якої 65 поєдинків.

Варто відзначити, що Ягупова в матчі проти Люксембургу була близька до тріпл-даблу – записала до активу 20 очок, 8 підбирань і 8 передач.

Топ-10 гравчинь жіночої збірної України за кількістю зіграних матчів

1. Аліна Ягупова – 66 матчів

2. Олена Огороднікова – 65

3-4. Олена Жержерунова – 59

3-4. Ірина Цекова – 59

5. Інна Кочубей – 56

6. Олександра Радулович – 54

7. Оксана Письменник – 48

8. Вікторія Буренок – 46

9-10. Марина Ткаченко – 43

9-10. Руслана Кириченко – 43

Після стартового туру другого етапу кваліфікації Євробаскету-2027 збірна України посідає друге місце в групі М.

У межах листопадового ігрового вікна на нашу команду чекають ще два поєдинки: 14 листопада українки зіграють проти Великої Британії, а 17 листопада в Ризі зустрінуться зі збірною Франції.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.