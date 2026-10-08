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Александер Чеферін балотуватиметься на посаду президента УЄФА

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Александер Чеферін балотуватиметься на посаду президента УЄФА
Александер Чеферін раніше оолював Федерацію футболу Словенії
фото: пресслужба УЄФА

Александер Чеферін очолює організацію з вересня 2016 року

Президент УЄФА Александер Чеферін знову балотуватиметься на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу організації.

Чеферін балотуватиметься на свій четвертий термін. Як зазначається, останні декілька місяців його просили переглянути раніше ухвалене рішення не балотуватись.

Словенець буде переобиратись на 51-му конгресі УЄФА у Астані (Казахстан), який відбудеться 22 квітня 2027 року. Якщо Чеферін знову займе посаду, то цей термін стане для нього останнім.

До слова, у клубі Першої ліги ЮКСА виникла заборгованість перед футболістами та персоналом.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з футзалу з рахунком 10:1 знищила Бельгію у матчі кваліфікації Євро-2027.

Раніше «Шахтар» та «ПСЖ» націлились на 18-річного півзахисника «Палмейраса» Луїса Пачеко.

Теги: Александр Чеферін УЄФА футбол

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