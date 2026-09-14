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Українська арбітриня взяла участь у семінарі УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українська арбітриня взяла участь у семінарі УЄФА
Софія Причина входить до переліку найкращих арбітринь України

У межах програми курсу українська арбітриня Софія Причина склала теоретичне тестування з Правил гри

З 7 по 10 вересня 2026 року в Женеві (Швейцарія) відбувся літній навчально-тренувальний курс УЄФА для провідних арбітринь (2026/27 Women's Summer course for UEFA top referees). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Україну на семінарі представляла рефері Першої категорії Софія Причина.

У межах програми курсу українська арбітриня склала теоретичне тестування з Правил гри, а також офіційний фітнес-тест. Крім того, учасниці пройшли ретельну перевірку фізичного стану, яка включала вимірювання складу тіла та спеціальний скринінг для запобігання травмам.

Важливою частиною збору стали теоретичні заняття під керівництвом представників Комітету арбітрів УЄФА, зокрема Роберто Розетті та Стефані Фраппар.

Головними темами для аналізу та обговорення були інциденти у штрафному майданчику, тактичні фоли, командна робота щодо фіксації офсайдів, робота із системою VAR (лінія втручання), а також питання контролю гри та лідерства на полі.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА

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