Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

УЄФА призначила нефартового арбітра на матч збірної України в Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
УЄФА призначила нефартового арбітра на матч збірної України в Лізі націй
Ігор Паяч (праворуч) завтра працюватиме в Трнаві
фото: PIXSELL

Вітчизняні колективи жодного разу не перемогли під наглядом балканця

Поєдинок четвертого туру Ліги націй 2026/27 між національною командою України та збірною Угорщини розсудить бригада на чолі з хорватським рефері Ігорем Паячем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

41-річному арбітру допоможуть співвітчизниками. Лайнсменами будуть Боян Зобеніца та Іван Міхаль. Четвертий арбітр – Даріо Бел. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Маріо Зебец та Тіхомір Пеїн.

Паяц двічі перетинався з українськими командами. У сезоні 2018/19 київське «Динамо» U-19 розписало нічию (1:1) з однолітками з бельгійського «Андерлехта» в Юнацькій лізі УЄФА. Натомість у Лізі конференцій 2024/25 криворізький «Кривбас» розгромно поступився севільському «Бетісу» (0:3).

Матч Україна – Угорщина відбудеться 5 жовтня у словацькій Трнаві. Поєдинок прийме Стадіон Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за Києвом.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

У таборі національної команди залишаються 19 представників української Прем'єр-ліги та дев'ять легіонерів. Найбільше представництво мають київське «Динамо» (шість виконавців), донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» (по п'ять). Двох футболістів делегував «Харків».

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочали підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1
  • 28 вересня, Грузія – Україна – 0:0
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія – 0:3
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Читайте також:

Теги: Ліга націй УЄФА Збірна України суддя футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Миколенко повертається на Туманний Альбіон
Зірковий легіонер покинув табір збірної України перед двома матчами Ліги націй
1 жовтня, 19:14
Українська команда йде на другому місці групи В2 після поразки від Північної Ірландії
Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй
2 жовтня, 23:49
Андрій Ярмоленко увосьме став «Левом матчу»
Визначився «Лев матчу» у поєдинку Ліги націй проти Північної Ірландії
Вчора, 00:22
Поразка у Трнаві стала для Андреа Мальдери першою в офіційних матчах для збірної України
Мальдера назвав основні причини поразки України у матчі Ліги націй проти Північної Ірландії
Вчора, 00:42
Ярмоленко: Поки в цій групі ще нічого не вирішено
«Нічого страшного не сталося». Андрій Ярмоленко прокоментував поразку України від Північної Ірландії
Вчора, 10:18
Угорець зіграв вже 35 матчів а національну команду
Лідер збірної Угорщини пропустить поєдинок з Україною
Вчора, 19:29
Георгій Судаков (ліворуч) доклався до першої перемоги над угорцями
Збірна України втратила провідного півзахисника на матч Ліги націй
Сьогодні, 14:36
Активну участь у конфлікті взяли капітани обох збірних Домінік Собослаї та Микола Матвієнко
Наприкінці гри Ліги націй Угорщина – Україна відбулася бійка (відео)
26 вересня, 00:50
Мілош Керкез (у центрі) швидко опинився на землі після спалаху емоцій
Батько зірки «Ліверпуля» зганьбився дописом про бійку Циганкова під російську пісню
29 вересня, 10:30

Футбол

УЄФА призначила нефартового арбітра на матч збірної України в Лізі націй
УЄФА призначила нефартового арбітра на матч збірної України в Лізі націй
Збірна України втратила провідного півзахисника на матч Ліги націй
Збірна України втратила провідного півзахисника на матч Ліги націй
Одразу сім голів Англії проти Хорватії: результати Ліги націй 2026/2027 3 жовтня
Одразу сім голів Англії проти Хорватії: результати Ліги націй 2026/2027 3 жовтня
Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу
Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу
Один з ключових гравців збірної Іспанії покинув команду заради сина
Один з ключових гравців збірної Іспанії покинув команду заради сина
Скандал із «Манчестер Сіті»: інвестори з ОАЕ погрожують Великій Британії
Скандал із «Манчестер Сіті»: інвестори з ОАЕ погрожують Великій Британії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
101K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
88K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua