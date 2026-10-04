УЄФА призначила нефартового арбітра на матч збірної України в Лізі націй

Вітчизняні колективи жодного разу не перемогли під наглядом балканця

Поєдинок четвертого туру Ліги націй 2026/27 між національною командою України та збірною Угорщини розсудить бригада на чолі з хорватським рефері Ігорем Паячем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

41-річному арбітру допоможуть співвітчизниками. Лайнсменами будуть Боян Зобеніца та Іван Міхаль. Четвертий арбітр – Даріо Бел. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Маріо Зебец та Тіхомір Пеїн.

Паяц двічі перетинався з українськими командами. У сезоні 2018/19 київське «Динамо» U-19 розписало нічию (1:1) з однолітками з бельгійського «Андерлехта» в Юнацькій лізі УЄФА. Натомість у Лізі конференцій 2024/25 криворізький «Кривбас» розгромно поступився севільському «Бетісу» (0:3).

Матч Україна – Угорщина відбудеться 5 жовтня у словацькій Трнаві. Поєдинок прийме Стадіон Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за Києвом.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

У таборі національної команди залишаються 19 представників української Прем'єр-ліги та дев'ять легіонерів. Найбільше представництво мають київське «Динамо» (шість виконавців), донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» (по п'ять). Двох футболістів делегував «Харків».

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочали підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1

28 вересня, Грузія – Україна – 0:0

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія – 0:3

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.