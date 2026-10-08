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Збірна України з футзалу знищила Бельгію у матчі кваліфікації Євро-2027

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України з футзалу знищила Бельгію у матчі кваліфікації Євро-2027
Команди зустрілись у польському місті Бельсько-Бяла
фото: пресслужба УАФ

Україна здобула першу перемогу у елітному раунді відбору континентальної першості

8 жовтня збірна України зустрілась з Бельгією у матчі кваліфікації Чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком».

У першій грі синьо-жовті поступились Норвегії з рахунком 1:2.

Протистояння з Бельгією для команди Олександра Зоолотухіна вийшло набагато більш успішним: у першому таймі України забила чотири голи, у другій 20-хвилинці – ще шість. Бельгія за всю гру лише один рз вразила ворота нашої команди.

На збірну України чекає ще одна гра: 10 жовтня команда Золотухіна зустрінеться з Польщею.

Кваліфікація Чемпіонату Європи з футзалу (жінки). 2-й тур

Бельгія – Україна – 1:10

  • Голи: Дрюмонт, 26 – С.Ковшик, 2, 5, Д.Ковшик, 10, Скибіна, 14, 27, 38, Тістерс, 24 (автогол), Шульга, 25, 35, Бурлаченко, 33
  • Вилучення: Шевчук, 21

До слова, дніпровський «Атлетік» призначив Дениса Овсяннікова головним тренером команди.

Нагадаємо, що стало відомо, коли пройде Міжконтинентальний кубок з футзалу.

Теги: Збірна України футзал

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