Збірна України з футзалу знищила Бельгію у матчі кваліфікації Євро-2027

Україна здобула першу перемогу у елітному раунді відбору континентальної першості

8 жовтня збірна України зустрілась з Бельгією у матчі кваліфікації Чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком».

У першій грі синьо-жовті поступились Норвегії з рахунком 1:2.

Протистояння з Бельгією для команди Олександра Зоолотухіна вийшло набагато більш успішним: у першому таймі України забила чотири голи, у другій 20-хвилинці – ще шість. Бельгія за всю гру лише один рз вразила ворота нашої команди.

На збірну України чекає ще одна гра: 10 жовтня команда Золотухіна зустрінеться з Польщею.

Кваліфікація Чемпіонату Європи з футзалу (жінки). 2-й тур

Бельгія – Україна – 1:10

Голи: Дрюмонт, 26 – С.Ковшик, 2, 5, Д.Ковшик, 10, Скибіна, 14, 27, 38, Тістерс, 24 (автогол), Шульга, 25, 35, Бурлаченко, 33

Вилучення: Шевчук, 21

До слова, дніпровський «Атлетік» призначив Дениса Овсяннікова головним тренером команди.

Нагадаємо, що стало відомо, коли пройде Міжконтинентальний кубок з футзалу.