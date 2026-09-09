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Український мільярдер отримав нагороду від УЄФА за розвиток футболу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Український мільярдер отримав нагороду від УЄФА за розвиток футболу
Рінат Ахметов отримав нагороду від президента УЄФА Александера Чеферіна
фото: Наталія Ємченко

Ріната Ахметова відзначено з нагоди 30 років на посаді президента «Шахтаря» та 90-річчя клубу

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов отримав нагороду УЄФА за внесок у розвиток європейського футболу. Відзнаку йому вручив президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на членкиню Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталію Ємченко.

Нагороду Ахметову було вручено у штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії напередодні початку матчів «Шахтаря» у Лізі чемпіонів. Як зазначила Ємченко, приводом стали 30 років Ахметова на посаді президента клубу та 90-річчя «Шахтаря».

Під час зустрічі Ахметов заявив, що востаннє бачився з Чеферіном п'ять років тому. Він також зазначив, що сприймає отриману нагороду як результат роботи футболістів, тренерів, співробітників клубу та вболівальників.

«Я тут не лише для того, щоб отримати нагороду, хоча не приховуватиму – це дуже приємно, адже за цим стоїть величезна праця всієї нашої футбольної родини: усіх поколінь футболістів, тренерів, співробітників клубу і, звичайно ж, уболівальників», – сказав Ахметов.

Чеферін, коментуючи вручення нагороди, заявив, що не знає іншого президента клубу в Європі, який був би настільки довго відданий своєму клубу. 

Рінат Ахметов очолив ФК «Шахтар» у жовтні 1996 року. За час його президентства клуб неодноразово ставав чемпіоном України, а найбільшим міжнародним досягненням стала перемога в Кубку УЄФА у сезоні 2008/09. У 2009 році в Донецьку було відкрито домашній стадіон клубу «Донбас Арена», але після початку російської агресії у 2014 році «Шахтар» був змушений залишити місто.

За оцінкою Forbes станом на березень 2026 року статки Ахметова становили $7,8 млрд – він залишається найбагатшим українцем. Основні бізнес-активи Ахметова зосереджені, зокрема, у металургії та видобутку, енергетиці, фінансовому секторі, телекомунікаціях і логістиці.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Рінат Ахметов уперше за понад 12 років відвідав матч «Шахтаря». Президент донецького клубу був присутній у Кракові на поєдинку команди в 1/4 фіналу Ліги конференцій.

До цього Ахметов востаннє відвідував матч «Шахтаря» 2 травня 2014 року – тоді донеччани зустрічалися з «Іллічівцем» у чемпіонаті України. Після початку бойових дій на Донбасі клуб був змушений залишити Донецьк і відтоді проводить домашні матчі в інших містах.

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Теги: ФК «Шахтар» Рінат Ахметов УЄФА Швейцарія НОВИНИ ФУТБОЛУ Александр Чеферін

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