УЄФА зарезервувала для Росії чотири путівки у єврокубки на сезон 2027/28

Клуби з країни-агресора зможуть взяти участь у єврокубкових турнірах сезон 2027/2028 у разі допуску

УЄФА у 2022 році усунула російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікувала документ із кількістю представників різних країн у єврокубках на сезон 2027/2028 – у документі фігурує й країна-агресор Росія. Про це повідомляє «Главком».

Чотири клуби з Росії зможуть взяти участь у єврокубкових турнірах сезон 2027/2028 у разі допуску. Клуб, який посів перше місце в чемпіонаті країни-агресора, може розпочати європейський шлях із першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Володар Кубка Росії має шанс потрапити до першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Друге та третє місця чемпіонату РФ можуть отримати путівку до другого етапу кваліфікації Ліги конференцій.

Зазначається, що цей розподіл має попередній характер. Отже, Росію можуть виключити із цього списку, якщо бан із російських команд не буде знятий.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.