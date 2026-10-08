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У клубі Першої ліги виникла заборгованість перед футболістами та персоналом

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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У клубі Першої ліги виникла заборгованість перед футболістами та персоналом
Клуб з Тарасівки проводить другий сезон у Першій лізі
фото: ФК ЮКСА

ЮКСА має серйозні фінансові проблеми

ЮКСА має заборгованість перед футболістами та персоналом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UA-Football.

Останні два місяці керівництво клубу не виплачувало заробітню плату гравцям. Також футболісти не отримали дві премії за минулий сезон.

ЮКСА також не розрахувалась з експрацівниками клубу, які пішли влітку.

Президент клубу Сергій Лісник у приватних розмовах з деякими гравцями казав про те, що втрачає мотивацію надалі фінансувати клуб.

ЮКСА виступає у Першій лізі, де посідає 13-те місце, маючи у своєму активі десять очок, зароблені за десять турів. Минулу кампанію ЮКСА завершила на 11-му місці та з 36 пунктами.

Клуб було засновано у 2015 році, «хрестоносці» домашні матчі грають у Бучі на стадіоні «Юліейний».

До слова, жіноча збірна України з футзалу з рахунком 10:1 знищила Бельгію у матчі кваліфікації Євро-2027.

Теги: Перша ліга футбол

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