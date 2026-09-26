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УЄФА призначила старого знайомого збірної України арбітром матчу Ліги націй проти Грузії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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УЄФА призначила старого знайомого збірної України арбітром матчу Ліги націй проти Грузії
Аліяр Агаєв перетнувся із «синьо-жовтими» 12 років тому
фото: APA Sport

Досвідчений рефері працюватиме в Тбілісі

Поєдинок другого туру Ліги націй між збірною Грузії та національною командою України обслужить суддівська бригада на чолі з азербайджанцем Аліяром Агаєвим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Йому допоможуть співвітчизники-лайнсмени Зейнал Зейналов і Акіф Аміралі. Четвертим арбітром стане азербайджанський суддя Рауф Кабаров. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Алеандро Ді Паоло та азербайджанець Інгілаб Мамедов.

Агаєв вдруге працюватиме в поєдинку збірної України. Ще в листопаді 2014 року він був арбітром у спарингу «синьо-жовтих» проти Литви (0:0). У складі національної команди з того часу залишився тільки вінгер Андрій Ярмоленко.

Матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня. Прийме поєдинок «Динамо-Арена» імені Боріса Пайчадзе в Тбілісі. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00 за київським часом.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Виклик до національної команди отримали 19 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають київське «Динамо» (шість виконавців), донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» (по п'ять). Двох футболістів делегував «Харків».

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Ще десяток виконавціві потрапили в резервний список. Там опинився оборонець «Універсітаті» з румунської Крайови Олександр Романчук, оборонець львівських «Карпат» Роман Вантух, «гірники» Дмитро Криськів і Олександр Караваєв, півзахисник аравійського «Аль-Ахлі» Артем Бондаренко, оборонець «Харкова» Артем Шабанов і вінгер канадського «Монреаля» Геннадій Синчук.

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, напередодні Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

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Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України суддя Ліга націй

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