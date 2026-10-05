Україна у ключовому матчі групи поступилася Угорщині у Лізі націй

Командра Андреа Мальдери майже відігралася проти угорців у домашньому матчі

Збірна України не змогла взяти очки проти Угорщини у словацькій Трнаві, програвши з рахунком 1:2 у домашньому матчі у Трнаві. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Україна краще виглядала на старті зустрічі та мала кілька нагод відкрити рахунок. Очеретько на 11-й хвилині пробив у поперечину, Пономаренко з близької відстані не влучив п’ятою у ворота, а Краснопір після перехоплення також не зміг завдати акцентованого удару. Водночас значної переваги над суперником українці не створили.

Угорщина здебільшого діяла обережно й практично не загрожувала воротам Трубіна. До перерви команда завдала лише одного удару, тоді як Україна більше контролювала м’яч і частіше доходила до штрафного майданчика. Проте свої моменти реалізувати не вдалося, тому після 45 хвилин рахунок залишався 0:0.

Після перерви Україна пропустила в момент, коли угорці скористалися помилкою в обороні. Мартон Тот після передачі Віталіша отримав простір за спинами захисників, вийшов на побачення з Трубіним і на 52-й хвилині вивів господарів уперед. Після цього гра дещо заспокоїлася, а українцям довго не вдавалося створити достатньо гостроти біля воріт суперника.

Заміни допомогли додати команді в атаці: Піхальонок і Яремчук зуміли організувати гол на 83-й хвилині, зрівнявши рахунок після стандарту. Однак Україна не втримала нічию. Вже через дві хвилини після навісу Роланда Тота Сарапій не дотягнувся до м’яча, а Чингер скористався ситуацією та забив переможний гол. У підсумку – 1:2, хоча за перебігом першого тайму Україна мала підстави розраховувати на кращий результат.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Четвертий тур

Україна – Угорщина 1:2 (0:0)

Голи: Яремчук (83) – Тот (52), Чінгер (85)

Нагадаємо, що Андреа Мальдера перед матчем з Угорщиною розповів про серйозні кадрові проблеми.