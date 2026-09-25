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В Україні зафіксовано зараження ботулізмом після «уколів краси»: названо три області

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В Україні зафіксовано зараження ботулізмом після «уколів краси»: названо три області
Токсин потрапляє в організм не через заражені продукти, а внаслідок косметичних процедур
фото: sud.ua

Фахівці пов'язують випадки із застосуванням препаратів ботулотоксину під час косметичних процедур

В Україні зафіксували випадки ятрогенного ботулізму після проведення косметичних ін'єкцій ботулотоксину. Захворювання виявили у пацієнтів у Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях. Про це повідомив Центр громадського здоров'я, пише «Главком».

У відомстві зазначили, що йдеться про рідкісну форму ботулізму, яка може виникнути після введення ботулотоксину з лікувальною або косметичною метою. Захворювання пов'язане з дією ботулінічного токсину, який блокує передачу нервових імпульсів до м'язів.

Серед можливих симптомів ботулізму – порушення зору, двоїння в очах, опущення повік, сухість у роті, труднощі з ковтанням і мовленням, загальна м'язова слабкість. У тяжких випадках може виникнути порушення дихання.

У відомстві наголошують, що за появи подібних симптомів після ін'єкцій ботулотоксину необхідно якнайшвидше звернутися по медичну допомогу.

Ботулізм є небезпечним захворюванням, яке потребує своєчасної діагностики та лікування. Водночас ятрогенний ботулізм відрізняється від харчового, оскільки в цьому випадку токсин потрапляє в організм не через заражені продукти, а внаслідок медичного або косметичного застосування ботулотоксину.

Варто нагадати, що у Бельгії стався рекордний спалах сальмонельозу. Щонайменше 306 мешканців Бельгії постраждали після вживання продукції однієї з птахоферм країни, де виявили небезпечну бактерію.

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Теги: здоров'я хвороба Україна

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