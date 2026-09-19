Старт збірної України з футболу у Лізі націй: все, що треба знати про нашу команду

Розповідаємо про гравців, яких Андреа Мальдера викликав на чотири матчі Ліги націй

Збірна України вже 25 вересня розпочне свій шлях у Лізі націй. У найближчу міжнародну паузу синьо-жовті проведуть чотири гри: дві зустрічі з Угорщиною (25 вересня та 5 жовтня), а також поєдинки з Грузією (28 вересня) та Північною Ірландією (2 жовтня).

«Главком» розповідає про гравців, яких Андреа Мальдера викликав до збірної України, а також про тих футболістів, які з різних причин не зможуть допомогти команді.

Хто отримав виклик до збірної України

Розпочнемо з воротарської позиції: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар») та Георгій Єрмаков («Харків»).

Питань стосовно першого номера команди не виникає вже доволі давно: хоч Трубін і не є основним гравцем португальської команди у цьому сезоні, проте свій серйозний рівень він вже всім продемонстрував. Різник серйозно спрогресував за останні роки, втім уявити його у якості основного воротаря синьо-жовтих поки що важко. Єрмаков на ігровий час не претендує від слова зовсім.

Олександр Драмбаєв вперше викликаний до збірної України фото: ЛНЗ

У захисті збірної України з’явилось нове прізвище: Олександр Драмбаєв. Він є одним з найкращих гравців ЛНЗ, який минулого сезону взяв срібло УПЛ. Складно навіть уявити, що Олександр стане основним лівим захисником при тому, що виклик отримав надстабільний Віталій Миколенко, який не перший рік захищає кольори «Евертона». Втім, свій ігровий час представник черкаського футболу отримати все ж також може. Інші прізвища були доволі очікуваними: Ілля Забарний, який хоч майже не грає за «ПСЖ», проте є одним з ключових гравців збірної; Микола Матвієнко та Тарас Михавко, які є лідерами «Шахтаря» та «Динамо» відповідно; Валерій Бондар («Шахтар») та Едуард Сарапій («Полісся»), які навряд проведуть багато часу на полі.

Найбільше питань викликає правий фланг оборони: дебютант Ілля Крупський, який на клубному рівні виступає за «Харків», а також фулбек «Полісся» Богдан Михайліченко, основною позицією якого є лівий фланг оборони. Якщо представник харківського клубу отримає ушкодження, то у команди Мальдери виникнуть дуже серйозні проблеми на одному з флангів.

У півзахисті збірна України отримала одного дебютанта: Іван Варфоломеєв, який захищає кольори «Лінкольна» з англійського Чемпіоншипа. Він може зіграти як і у опорній зоні, так і виконати функції «бокс-ту-бокс». Втім очевидно, що ігрового часу Іван, скоріш за все, майже не отримає, оскільки у команді є більш пріоритетні опції на кожну з позицій.

З «Шахтаря» виклик отримали Олег Очеретько та Єгор Назарина. Перший, що цілком ймовірно, буде основним опорником команди Мальдери, а ось на другого чекає роль резервіста. «Динамо» у півзахисті збірної представлятимуть Володимир Бражко, Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок. Усі три представники столичного клубу знаходяться не у своїй найкращій формі, проте Бражка та Шапаренка на полі, як здається зараз, ми точно побачимо, особливо на фоні ушкоджень Маліновського та Ярмолюка. Також виклик до збірної отримав Георгій Судаков, який розпочав сезон не дуже вдалим чином, проте все ще отримує ігровий час у «Бенфіці». У складі синьо-жовтих представник португальського гранда неодноразово виходив на лівому фланзі атаки, можливо і цього разу «десятка» орлів змінить позицію.

Артем Степанов відзначився п'ятьма голами у чемпіонаті Нідерландів фото: УАФ

У лінії атаки збірна України також отримала дебютантів: вінгер Максим Хлань, який доволі непогано грає за польський «Гурнік», нападники Артем Степанов (Утрехт), який наразі є найкращим бомбардиром чемпіонату Нідерландів, та Ігор Краснопір (Полісся), який замінив травмованого Артема Довбика. Максим та Артем всерйоз претендують на те, щоб отримати ігровий час з лави запасних, оскільки матчів у цю міжнародну паузу буде багато, та й награвати талановиту молодь вже давно пора.

Правий фланг атаки закриють Віктор Циганков, який вдало розпочав сезон у «Аяксі», Олександр Зубков з АЕКа, який також нещодавно відкрив лік результативним діям у складі свого нового клубу, та Андрій Ярмоленко з київського «Динамо», який знаходиться у двох точних ударах від того, щоб потворити рекорд Андрія Шевченка за кількістю голів у складі збірної (48). Знайшлось місце і для Олександра Назаренка, який на клубному рівні захищає кольори «Полісся», проте за такої конкуренції уявити його вихід на поле буде дуже складно.

У основному списку Мальдери, окрім Степанова та Краснопіра, знайшлось місце для ще чотирьох форвардів: Матвій Пономаренко (Динамо), який хоч і не проводить цей сезон так само результативно, як і минулий, проте є одним з головних талантів УПЛ; Данило Сікан, який за 13 матчів у «Андерлехті» забив шість м’ячів; Роман Яремчук, який майже не грає за «Олімпіакос», проте дуже часто приносить користь національній команді, та Владислав Ванат, який разом з «Жироною» бореться за повернення до Ла Ліги.

Поки що основного нападника визначити складно, але очевидним є той факт, що за чотири гри з доволі різними за стилем та рівнем суперниками, свій час на полі може отримати кожен наш форвард.

Коротко пройдемось по резервному списку: з захисників тут знайшлось місце для Олександра Романчука (Крайова), Олександра Караваєва (Шахтар), Романа Вантуха (Карпати) та Артема Шабанова (Харків). Серед цих футболістів у основному складі, враховуючи раніше згадану проблему з правим флангом оборони, дуже актуальною була би поява представника гірників.

З півзахисників у резерві є тільки Артем Бондаренко, у якого геть погано йдуть справи у «Аль-Ахлі», а також Дмитро Криськів, який не є основним ані у команді Мальдери, ані у «Шахтарі».

Атакувальних гравців у резервному списку теж двоє: молодий Геннадій Синчук, який продовжує набиратись досвіду у MLS у складі «Монреаля», а також Владислав Велетень, який непогано розпочав сезон у «Поліссі».

Хто не отримав запрошення до збірної України

У порівнянні з червневими поєдинками виклик до табору «синьо-жовтих» не отримали воротарі Андрій Лунін і Руслан Нещерет, оборонець Олександр Романчук, півзахисники Артем Бондаренко, Єгор Ярмолюк, Руслан Маліновський, Данило Ігнатенко, вінгер Геннадій Синчук. Нещерет і Маліновський – травмовані. Лунін, Бондаренко та Ігнатенко мають проблеми з ігровою практикою. Ушкодження Ярмолюка дозволяє йому грати в Англії, однак, схоже, «Брентфорд» вирішив не ризикувати ним у поєдинках за збірну

Фактично з цієї вісімки виконавців запитання можуть виникнути лише щодо Романчука. Він залишається основним оборонцем «Універсітаті» з румунської Крайови. Проте, на позицію центрбека Мальдера й так викликав шістьох гравців. А експериментом із виступом легіонера праворуч тренерський штаб, вочевидь, залишився незадоволеним. Утім, Романчук разом із Бондаренком і Синчуком потрапив до резервного списку, тож шанси побачити згадане тріо в Лізі націй зберігаються.

Зате поза всіма списками залишився Максим Таловєров. «Талісман» попереднього керманича «синьо-жовтих» Сергія Реброва намагається відвоювати місце в основі «Сток Сіті» з англійського Чемпіоншипу. Свої шість поєдинків (два повних) за «гончарів» у новій кампанії він відіграв. До того ж, центральним оборонцем. Принаймні в резервний список українець цілком міг потрапити. Тим більше, Таловєров набув досвіду гри в три оборонці. А на якомусь етапі збірній України, цілком імовірно, доведеться спробувати і такий варіант.

Юхим Конопля не допоможе синьо-жовтим у найближчих матчах фото: «Боруссія» Менхенгладбах

Поза списком опинилися ще кілька помітних виконавців часів Реброва. Дефіцит на правому фланзі оборони викликаний травмами колись основних Юхима Коноплі («Боруссія» М) та Олександра Тимчика («Динамо»). Натомість півзахисник Олександр Зінченко та Олексій Гуцуляк залишилися поза обоймою з банальної причини – обидва без клубу. І якщо ситуація першого дивує лише частково, зважаючи на важку травму коліна навесні, то з другим виникають запитання. Він відмовився продовжити контракт із житомирським «Поліссям» та відхилив низку пропозицій з чемпіонатів другого ешелону (Туреччина, ОАЕ, Ізраїль). Агент Гуцуляка ціле літо розповідав, як його клієнт ось-ось опиниться в топ-першості, а віз і нині там.

Продовжив виступи за океаном Олександр Сваток. Центрбек регулярно виходить на поле в складі американського «Остіна». Проте, на цьому етапі кар'єри навряд палає бажанням летіти через півсвіту, щоб просто потренуватися зі співвітчизниками. Подібна історія склалася і з Євгеном Чеберком («Лос-Анджелес»). Щоправда, він і молодший, і універсальніший за Сватка. До його рідної позиції центрбека слід додати можливість задіяти українця ліворуч в обороні та навіть в опорній зоні. Та після турне Канадою торік прориву в національній команді для Чеберка не сталося.

Викликав Мальдера двох із трьох «португальців». Проблема Ореста Лебеденка полягає у статусі клубу. Частого гостя єврокубків «Віторію» з Гімарайнша українець влітку змінив на скромну «Ароку». Там лівий оборонець відразу став основним і навіть потрапив зі співвітчизником Георгієм Судаковим у символічну збірну одного з турів Прімейри. І хоч «вовки» міцний, та все ж середняк елітного дивізіону Португалії.

Виклик вінгера «Гурніка» з польського Забже Максима Хланя залишає відчиненими двері для інших українців Екстракляси. Наразі там регулярно виступають ще троє. Щоправда, оборонці Роман Якуба («Заглембє») та Єгор Маценко («Шльонськ») поки навряд входять навіть у розширений список національної команди. Інша справа – Владислав Кочергін. Півзахисник «Ракува» з Ченстохови пропустив фактично весь минулий сезон через важку травму. Та в новій кампанії він повернув місце в основі, хоча й «червоно-сині» йдуть серед аутсайдерів. Перший та наразі останній матч у футболці збірної України хавбек провів ще під керівництвом Олександра Петракова.

Усю передсезонну підготовку та старт сезону 2026/27 пропустив нападник Богдан В'юнник. Українець вимагав трансферу в керівництва гданської «Лехії» й таки досягнув свого під кінець літнього вікна. Вихованець донецького «Шахтаря» опинився в місцевому гранді – варшавській «Легії». Наразі тренерський штаб поступово залучає В'юнника в обойму. Днями він провів дебютні 16 хвилин у складі «армійців», та все в руках нападника. Вдалі виступи в сусідній столиці відкриють йому шлях у табір «синьо-жовтих».

Нарешті виклик 19-річного Артема Степанова стане чітким сигналом для інших молодих українців. У разі подібного до форварда нідерландського «Утрехта» прогресу свої шанси отримають ще щонайменше три нападники. У німецькій Другій Бундеслізі набирається досвіду Дмитро Богданов («Енергі»). У ротації «Емполі» з італійської Серії B залишається Богдан Попов. Поступово підпускають до важливих ролей в іспанській «Жироні» Олександра Пищура. Ще півроку-рік тому вони грали пліч-о-пліч зі Степановим у молодіжній та юнацькій збірних України. Хороший взірець для наслідування.

Чекали вболівальники й великого повернення до Ліги націй. Вінгер Михайло Мудрик відбув дискваліфікацію за вживання забороненої речовини, змінив клубну прописку та навіть провів трохи часу на полі в офіційному поєдинку. Однак, на тренуванні лондонського «Тоттенгема» він отримав травму й пропустить шість-вісім тижнів. Тож у збірній України Мудрика тепер варто чекати в листопаді.

Очікування від збірної України у вереснево-жовтневих матчах

Андреа Мальдера очолив збірну України у травні 2026 року фото: УАФ

Збірна України стартує у Лізі націй з матчу проти Угорщини. Команда Марко Россі стане серйозним випробуванням для синьо-жовтих, втім без зароблених балів що у першій, що у другій грі з угорцями, ставити ціль у вигляді повернення до дивізіону А буде дуже складно.

Матч з Північною Ірландією має бути найлегшим серед чотирьох найближчих, а ось протистояння з Грузією у 2024 вже навчило нас не недооцінювати цього суперника: два роки тому наші футболісти під керівництвом Сергія Реброва здобули дуже непросту домашню перемогу над командою Віллі Саньоля з єдиним голом від Мудрика, а у гостях розписали нічию.

Тож, наприклад, вісім набраних очок в чотирьох стартових поєдинках стануть доволі непоганим результатом для дебюту Мальдери

Данііл Киріяка, Антон Федорців, «Главком»