«Ювентус» втратив четвертого футболіста за два тижні

«Стара синьйора» зіткнулася з епідемією травм

Вінгер туринського «Ювентуса» Жеремі Бога поповнив лазарет італійського гранда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

У флангового виконавця діагностували розрив двоголового м'яза стегна лівої ноги. Ступінь важкості травми оцінили як середній. Відновлення івуарійця займе орієнтовно місяць.

Бога став четвертою кадровою втратою «Юве» за короткий період. Раніше Лучано Спаллетті залишився без півзахисників Хефрена Тюрама та Мануеля Локателлі, а також нападника Кенана Їлдиза. Також у лазареті «б'янконері» перебувають оборонці Хуан Кабаль і Андреа Камб'язо, хавбеки Вестон Маккенні та Папе Матар Сарр, нападник Джефф Окатор.

У нинішньому сезоні Бога провів три поєдинки в усіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт африканця з «Юве» розрахований до літа 2029 року.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.