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Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 28 вересня 2026 року

Російський безпілотник атакував будівлю Національної академії наук України у Києві, де постраждав Володимир Горбулін та, за попередніми даними, загинула його помічниця, реактивний дрон упав неподалік пункту пропуску «Ягодин» біля кордону з Польщею, а Сили оборони звільнили Карпівку на Донеччині. «Главком» зібрав головні події дня 28 вересня.

Росія атакувала будівлю НАН України у Києві

Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026 фото 1
фото: glavcom.ua

Вдень 28 вересня російський безпілотник атакував будівлю Національної академії наук України на Володимирській вулиці у Києві. Після влучання спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили екстрені служби.

Внаслідок атаки постраждав колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови НАН Володимир Горбулін.

За попередньою інформацією, особиста помічниця Горбуліна Наталія загинула. Загалом унаслідок російського удару загинула жінка, також є постраждалі.

Російський дрон упав біля кордону з Польщею

Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026 фото 2
скриншот із відео

Російський реактивний безпілотник увечері 28 вересня знову атакував район пункту пропуску «Ягодин» на Волині поблизу кордону з Польщею.

За попередніми даними, влучання безпосередньо у пункт пропуску не було. На відео, які з'явилися у мережі, видно падіння дрона у лісовій місцевості неподалік людей та прикордонної інфраструктури.

О 17:58 Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний безпілотник у районі селища Головне на Волині. Він рухався на захід у напрямку польського кордону.

Близько 18:00 польські військові повідомили про підняття бойової авіації через російські удари по західних областях України.

Сили оборони звільнили Карпівку на Донеччині

Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026 фото 3
скриншот із відео

Українські захисники звільнили від російських окупантів село Карпівка Донецької області.

Операцію провели на Лиманському напрямку. Населений пункт звільнили воїни підрозділу «Срібна трійка» бригади «Помста» спільно з Третім армійським корпусом.

У Третьому армійському корпусі підтвердили відновлення контролю над Карпівкою. Крім того, українські військові повернули під контроль Новомихайлівку.

Росія атакувала фармзавод «Дарниця»

Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026 фото 4
фото: Катерина Загорій/Facebook

Російські війська 28 вересня повторно завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві.

Членкиня Стратегічної ради компанії Катерина Загорій повідомила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. «Найважливіше: постраждалих немає. Всі живі», – написала вона.

Подробиці щодо наслідків влучання та стану підприємства компанія вирішила не оприлюднювати з міркувань безпеки.

Країни ЄС не дали нових обіцянок щодо ракет Patriot

Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026 фото 5
скриншот із відео

Міністри оборони країн Європейського Союзу 28 вересня не взяли на себе нових зобов'язань щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

«Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання», – заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Водночас €1 млрд із €6,6 млрд, виділених Україні з коштів Європейського фонду миру, планують спрямувати на спільні закупівлі.

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей

Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026 фото 6
фото: соціальні мережі

Європейський Союз запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії.

До санкційного списку потрапили, зокрема, російські дитячі та спортивні табори, а також установи, які приймали дітей із тимчасово окупованих територій України.

Для фізичних осіб передбачено заборону на в'їзд до ЄС та транзит через територію країн блоку. Також застосовується замороження активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати фігурантам списку кошти чи економічні ресурси.

Росія вдруге вдарила по медцентру «Добробут» у Києві

Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026 фото 7
фото: ДСНС

Медична мережа «Добробут» повідомила про наслідки російського удару по медичному центру на вулиці Антоновича у Києві. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, шестеро з них – працівники закладу. У мережі наголосили, що всі співробітники та відвідувачі медцентру живі.

Постраждалим оперативно надали допомогу бригади невідкладної допомоги «Добробуту». Кількох людей доправили до приймальних відділень інших медичних центрів.

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Теги: окупанти Польща ЗСУ Україна дрон

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