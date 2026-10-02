«Трабзонспор» прагне оформити перехід чергового українця – ЗМІ

Арсеній Батагов і Руслан Маліновський можуть отримати співвітчизника до компанії

Оборонець київського «Динамо» Тарас Михавко потрапив до сфери зацікавлень турецького «Трабзонспора». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fotomac.

«Чорноморські шторми» всерйоз налаштовані підписати центрбека. «Трабзонспор» нібито намагався оформити трансфер Михавка влітку. Проте, тоді турецький клуб не зміг узгодити суму відступних зі столичним грандом.

Керівництво «Трабзонспора» запланувало повернутися до кандидатури українця взимку. «Чорноморські шторми» намагатимуться знизити апетити «Динамо». «Біло-сині» повісили на оборонця цінник на 10 млн євро, а турецький клуб готовий заплатити 7 млн.

Кольори «Трабзонспора» захищають центрбек Арсеній Батагов і півзахисник Руслан Маліновський. У минулому сезоні там виступали ще два українці – вінгер Олександр Зубков і форвард Данило Сікан. А в 90-ті за «Чорноморських штормів» грали голкіпер Віктор Гришко, хавбеки Юрій Шелепницький та Юрій Калітвінцев, нападник Сергій Гусєв.

Михавко в нинішньому сезоні провів 13 матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт центрбека з «Динамо» розрахований до літа 2030 року.

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.