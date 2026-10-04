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Мальдера розкрив кадрову ситуацію у збірній України перед матчем Ліги націй проти Угорщини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Мальдера розкрив кадрову ситуацію у збірній України перед матчем Ліги націй проти Угорщини
Андреа Мальдера зіткнувся з епідемією травм
фото: УАФ

Тріо футболістів пропустило тренування «синьо-жовтих» у неділю

Керманич національної команди України Мальдера поділився новинами про склад на поєдинок проти збірної Угорщини в Лізі націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Італійський фахівець підтвердив проблеми з кадрами. Зокрема, навряд допоможе «синьо-жовтим» оборонець житомирського «Полісся» Богдан Михайліченко. Він підхопив застуду, а вінгер Олександр Зубков і хавбек Микола Шапаренко мають ушкодження.

«Михайліченко, ймовірно, не зможе зіграти. У нього була застуда протягом останніх днів. Зубков мав біль у спині. Завтра зранку ми вирішуватимемо, чи зіграє він. У Шапаренка болить нога, литка», – заявив Мальдера.

Раніше табір національної команди покинули травмовані легіонери. Оборонець Віталій Миколенко та півзахисник Георгій Судаков поїхали відновлюватися у ліверпульський «Евертон» і лісабонську «Бенфіку» відповідно. Натомість центрбек Микола Матвієнко та нападник Данило Сікан пропустять прийдешній поєдинок через перебір жовтих.

Матч Україна – Угорщина відбудеться 5 жовтня у словацькій Трнаві. Поєдинок прийме Стадіон Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за Києвом.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

У таборі національної команди залишаються 19 представників української Прем'єр-ліги та дев'ять легіонерів. Найбільше представництво мають київське «Динамо» (шість виконавців), донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» (по п'ять). Двох футболістів делегував «Харків».

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочали підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1
  • 28 вересня, Грузія – Україна – 0:0
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія – 0:3
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

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Теги: Микола Шапаренко Олександр Зубков Богдан Михайличенко Збірна України Ліга націй Андреа Мальдера футбол

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