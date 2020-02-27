1/16 фіналу Ліги Європи: фантастичний камбек у Туреччині і переконливі німці (відео)



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Турецький «Башакшехір» зробив у матчі зі «Спортінґом» неможливе UEFA.com

Визначилися перші учасники 1/8 фіналу

Зіграні перші вісім матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи. Гучних сенсацій не було, але неймовірний камбек вдався турецькому «Башакшехіру» в матчі проти португальського «Спортінґа». На виїзді турки програли 1:3 і встановили аналогічний результат у компенсований час домашнього поєдинку. А перед самим завершенням екстра-тайму той же боснієць Едін Вішча вирвав для «Башакшехіра» перемогу.

«Ґент» (Бельгія) – «Рома» (Італія) – 1:1 (перший матч – 0:1)

Голи: 1:0 – Джонатан (Девід (25). 1:1 – Джастін Клюйверт (29)

«Базель (Швейцарія) – АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – 1:0 (перший матч – 3:0)

Гол: 1:0 – Фабіан Фрей (38, з пенальті)

«Еспанйол» (Барселона, Іспанія) – «Вулвергемптон» (Англія) – 3:2 (перший матч – 0:4)

Голи: 1:0 – Кальєрі (16). 1:1 – Адама Траоре (22). 2:1 – Кальєрі (57, з пенальті). 2:2 – Метт Догерті (79). 3:2 – Кальєрі (90+1)

«Порту» (Португалія) – «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – 1:3 (перший матч – 1:2)

Голи: 0:1 – Аларіо (10). 0:2 – Демірбай (50). 0:3 – Гавертц (58). 1:3 – Мареґа (65)

ЛАСК (Лінц, Австрія) – АЗ «Алкмар» (Нідерланди) – 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: 1:0 – Раґуц (44, з пенальті). 2:0 – Раґуц (50)

«Мальме» (Швеція) – «Вольфсбурґ» (Німеччина) – 0:3 (перший матч – 1:2)

Голи: 0:1 – Брекало (42). 0:2 – Яннік Ґергардт (65). 0:3 – Жоао Віктор (69)

«Башакшехір» (Туреччина) – «Спортінґ» (Лісабон, Португалія) – 4:1 (перший матч – 1:3)

Голи: 1:0 – Шкртел (31). 2:0 – Алексіч (45). 2:1 – Лучіано Вієтто (68). 3:1 – Вішча (90+2). 3:1 – Вішча (119, з пенальті)

Решта вісім матчів 1/16 фіналу Ліги Європи, зокрема поєдинок «Бенфіка» - «Шахтар» проводяться у цей час.