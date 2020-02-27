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    1/16 фіналу Ліги Європи: фантастичний камбек у Туреччині і переконливі німці (відео)

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    Турецький &laquo;Башакшехір&raquo; зробив у матчі зі &laquo;Спортінґом&raquo; неможливе - 1/16 фіналу Ліги Європи: фантастичний камбек у Туреччині і переконливі німці (відео)
    Турецький «Башакшехір» зробив у матчі зі «Спортінґом» неможливе
    UEFA.com

    Визначилися перші учасники 1/8 фіналу

    Зіграні перші вісім матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи. Гучних сенсацій не було, але неймовірний камбек вдався турецькому «Башакшехіру» в матчі проти португальського «Спортінґа». На виїзді турки програли 1:3 і встановили аналогічний результат у компенсований час домашнього поєдинку. А перед самим завершенням екстра-тайму той же боснієць Едін Вішча вирвав для «Башакшехіра» перемогу. 

    «Ґент» (Бельгія) – «Рома» (Італія) – 1:1 (перший матч – 0:1)

    Голи: 1:0 – Джонатан (Девід (25). 1:1 – Джастін Клюйверт (29)

    «Базель (Швейцарія) – АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – 1:0 (перший матч – 3:0)

    Гол: 1:0 – Фабіан Фрей (38, з пенальті)

    «Еспанйол» (Барселона, Іспанія) – «Вулвергемптон» (Англія) – 3:2 (перший матч – 0:4)

    Голи: 1:0 – Кальєрі (16). 1:1 – Адама Траоре (22). 2:1 – Кальєрі (57, з пенальті). 2:2 – Метт Догерті (79). 3:2 – Кальєрі (90+1)

    «Порту» (Португалія) – «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – 1:3 (перший матч – 1:2)

    Голи: 0:1 – Аларіо (10). 0:2 – Демірбай (50). 0:3 – Гавертц (58). 1:3 – Мареґа (65)

    ЛАСК (Лінц, Австрія) – АЗ «Алкмар» (Нідерланди) – 2:0 (перший матч – 1:1)

    Голи: 1:0 – Раґуц (44, з пенальті). 2:0 – Раґуц (50)

    «Мальме» (Швеція) – «Вольфсбурґ» (Німеччина) – 0:3 (перший матч – 1:2)

    Голи: 0:1 – Брекало (42). 0:2 – Яннік Ґергардт (65). 0:3 – Жоао Віктор (69)

    «Башакшехір» (Туреччина) – «Спортінґ» (Лісабон, Португалія) – 4:1 (перший матч – 1:3)

    Голи: 1:0 – Шкртел (31). 2:0 – Алексіч (45). 2:1 – Лучіано Вієтто (68). 3:1 – Вішча (90+2). 3:1 – Вішча (119, з пенальті)

    Решта вісім матчів 1/16 фіналу Ліги Європи, зокрема поєдинок «Бенфіка» - «Шахтар» проводяться у цей час.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Рома ФК Порту ФК «Ґент» ФК «Базель» ФК ЛАСК ФК «Істамбул Башакшехір» ФК АЗ (Алкмар) ФК АПОЕЛ (Нікосія) ФК «Еспанйол» ФК «Байєр» (Леверкузен) ФК «Мальме» ФК «Вольфсбурґ» Яннік Ґергардт Йосип Брекало Жоао Віктор Метт Догерті ФК «Спортінґ» (Лісабон) ФК «Вулвергемптон» Джонатан Девід Джастін Клюйверт Мартін Шкртел Едін Бішча Фабіан Фрей Адама Траоре Лучіано Вієтто Хонатан Кальєрі Керем Демірбай Марко Раґуц
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