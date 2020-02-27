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    Помер легендарний футболіст луганської «Зорі»

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    Анатолій Шакун служив луганському футболові майже все життя - Помер легендарний футболіст луганської «Зорі»
    Анатолій Шакун служив луганському футболові майже все життя
    Луганський футбол

    Анатолій Шакун прожив 72 роки

    Сьогодні, 27 лютого, на 73-му році життя помер колишній нападник і півоборонець луганської «Зорі» Анатолій Шакун.

    Анатолій Дмитрович народився 2 січня 1948 року в румунській Констанці, де мешкали його батьки, оскільки тато, котрий пройшов Другу світову війну, перебував там на військовій службі. Невдовзі сім’я перебралася в Росію, за Урал, а через деякий час вкоренилася в Луганську.

    Анатолій Шакун – вихованець луганської «Зорі». За клуб він виступав з 1966 по 1975 роки з перервою на військову службу в 1971-1973-му, яку він проходив у київському СКА і Чернігові. Як відомо, саме в 1972-му «Зоря» єдиний раз у своїй історії виграла Кубок СССР.

    shakun
    Анатолій Шакун

    Завершивши кар’єру, Шакун з 1978 року понад 20-річчя займався тренерською діяльністю, здебільшого в статусі помічника наставника в тій же «Зорі».

    З 2009 року Анатолій Дмитрович був повноцінним пенсіонером.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть Луганськ ФК «Зоря» Анатолій Шакун
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