Помер легендарний футболіст луганської «Зорі»



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Анатолій Шакун служив луганському футболові майже все життя Луганський футбол

Анатолій Шакун прожив 72 роки

Сьогодні, 27 лютого, на 73-му році життя помер колишній нападник і півоборонець луганської «Зорі» Анатолій Шакун.

Анатолій Дмитрович народився 2 січня 1948 року в румунській Констанці, де мешкали його батьки, оскільки тато, котрий пройшов Другу світову війну, перебував там на військовій службі. Невдовзі сім’я перебралася в Росію, за Урал, а через деякий час вкоренилася в Луганську.

Анатолій Шакун – вихованець луганської «Зорі». За клуб він виступав з 1966 по 1975 роки з перервою на військову службу в 1971-1973-му, яку він проходив у київському СКА і Чернігові. Як відомо, саме в 1972-му «Зоря» єдиний раз у своїй історії виграла Кубок СССР.

Анатолій Шакун

Завершивши кар’єру, Шакун з 1978 року понад 20-річчя займався тренерською діяльністю, здебільшого в статусі помічника наставника в тій же «Зорі».

З 2009 року Анатолій Дмитрович був повноцінним пенсіонером.