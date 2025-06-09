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18-річний російський хокеїст, який п'яним їздив без прав, після ДТП впав у кому

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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18-річний російський хокеїст, який п'яним їздив без прав, після ДТП впав у кому
Спортсмену діагностували тяжку черепно-мозкову травму

Мітькін катався разом зі своїми друзями, втратив керування, через що врізався у паркан

Хокеїст російського клубу «Авто» Артем Мітькін впав у кому після серйозної аварії на Єкатеринбурзькій кільцевій автомобільній дорозі). Про це повідомляє «Главком».

За інформацією російських ресурсів, 18-річний хокеїст перебував за кермом автомобіля в нетверезому стані і без прав водія. Інцидент стався в ніч на 9 червня, Мітькін катався разом зі своїми друзями і на 90-му кілометрі траси втратив керування, через що врізався у паркан. Автомобіль розвалився на частини. Постраждалих госпіталізували.

Спортсмену діагностували тяжку черепно-мозкову травму, переломи кісток обличчя, забиття легень з двох сторін, пневмоторакс, крововилив у мозок. Лікарі ввели його в штучну кому.

Також зазначається, що інший постраждалий – хокеїст Макар Михайлов. У Михайлова діагностували черепно-мозкову травму, струс мозку та вивих обох стегон. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: росія ДТП алкоголь алкогольне сп'яніння хокей

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