Окупантам залишилось 23 км до Сум – DeepState

Росія має успіхи на Сумщині

Російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState.

Зазначимо, що від Андріївки до Сум трохи менше 23 км.

Крім того, окупанти просунулись біля Яблунівки на Сумщині, а також поблизу Диліївки на Донеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.