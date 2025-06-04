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Окупантам залишилось 23 км до Сум – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупантам залишилось 23 км до Сум – DeepState
Триває 1197-ий день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Росія має успіхи на Сумщині

Російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState.

Зазначимо, що від Андріївки до Сум трохи менше 23 км.

Окупантам залишилось 23 км до Сум – DeepState фото 1

Крім того, окупанти просунулись біля Яблунівки на Сумщині, а також поблизу Диліївки на Донеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: Суми Сумщина окупанти війна наступ росія

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