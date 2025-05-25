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Зеленський відреагував на нічну атаку та назвав умову для завершення війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський відреагував на нічну атаку та назвав умову для завершення війни
Володимир Зеленський наголосив, що без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити війну
фото: Офіс президента

За цю ніч РФ випустила по Україні майже 300 ударних безпілотників та майже 70 ракет різних типів

Сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Всюди, де потрібно, роботи тривають – наші служби на місцях, надають допомогу й підтримують людей. Дякую вам», – йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що за цю ніч РФ випустила по Україні майже 300 ударних безпілотників, більшість – «шахеди». А також майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

«Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття. Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна», – пише Зеленський.

Президент наголосив, що без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість.

«Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни», – додав він.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.

На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.

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Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський ракета дрон

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