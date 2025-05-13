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Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі
фото: reuters

До делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Також, за даними видання, до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі в четвер, 15 травня. Однак поки що більше нічого з цього приводу Кремль коментувати не збирається.

Як відомо, Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним: президент України погодився на проведення переговорів із РФ.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

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Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

На цей час, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.

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Теги: росія Сергій Лавров переговори Дмитро Пєсков перемир'я

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