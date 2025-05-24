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Зафіксовано понад 150 страт бійців, які потрапили в полон до росіян: деталі від ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ГУР: Кількість страт на полі бою зростає

Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора – Росії», – йдеться у повідомленні.

ГУР наголошує, що цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року зафіксувала зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

«Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: «Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці», – йдеться в документі.

Також спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії: «Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або принаймні згоди – від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду президента».

«ГУР МО України нагадує – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 травня росіяни розстріляли ще двох військовополонених на Покровському напрямку. Розпочато розслідування. Як передає «Главком», про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

До слова, CNN отримав перехопленням переговорів росіян, які фіксують страту українських військовополонених. За даними телеканалу, по часу вони збігаються з відзнятими безпілотником кадрами ймовірної страти українських військовополонених у східній частині Запорізької області в листопаді 2024 року.

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Теги: полон росія ГУР

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