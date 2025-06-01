Підрив мостів на Росії – кривавий спектакль для Трампа

Про підрив мостів і пасажирських поїздів на Росії

Моя версія – це виключно робота ФСБ перед переговорами. Це таке собі повторення каширського шосе, тільки в трохи іншому контексті.

• 1 •

Росія рік пробувала натягнути сову на глобус і там де могла, тулила наратив «Україна – країна терорист» (це один з двох головних російських наративів 2024-25рр.).

• 2 •

Напередодні переговорів в Стамбулі, де Росія викотить неприйнятні умови, потрібно зробити контргру, коли всі будуть говорити не про неприйнятність вимог, а про неможливість вести переговори з «країною-терористом», яка без будь-якої воєнної цілі нищить цивільні поїзди.

• 3 •⁠

Це кривавий спектакль виключно для одного глядача: для Трампа. Підрив поїздів в стилі партизанської війни часів Другої Світової – це аргумент поки не вводити жорсткіші санкції вже зараз. Нагадаю: головна тактична ціль Путіна – не допустити можливості таких санкцій до літніх канікул в Вашингтоні.

• 4 •

Чомусь ніхто досі не задав логічного питання: якщо українці заклали радіокеровану бомбу під опору мосту, невже вони, які підривали Кримський міст, які робили унікальні спецоперації не могли прорахувати всі наслідки від підриву пасажирського потяга?

• 5 •

Зараз розпочалася інформаційна війна «вірю – не вірю». І головне поле битви Європа та США. Для нас це надважлива битва. Від неї залежить прискорення чи гальмування санкцій.