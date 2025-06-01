Підрив мостів на Росії – кривавий спектакль для Трампа
Про підрив мостів і пасажирських поїздів на Росії
Моя версія – це виключно робота ФСБ перед переговорами. Це таке собі повторення каширського шосе, тільки в трохи іншому контексті.
• 1 •
Росія рік пробувала натягнути сову на глобус і там де могла, тулила наратив «Україна – країна терорист» (це один з двох головних російських наративів 2024-25рр.).
• 2 •
Напередодні переговорів в Стамбулі, де Росія викотить неприйнятні умови, потрібно зробити контргру, коли всі будуть говорити не про неприйнятність вимог, а про неможливість вести переговори з «країною-терористом», яка без будь-якої воєнної цілі нищить цивільні поїзди.
• 3 •
Це кривавий спектакль виключно для одного глядача: для Трампа. Підрив поїздів в стилі партизанської війни часів Другої Світової – це аргумент поки не вводити жорсткіші санкції вже зараз. Нагадаю: головна тактична ціль Путіна – не допустити можливості таких санкцій до літніх канікул в Вашингтоні.
• 4 •
Чомусь ніхто досі не задав логічного питання: якщо українці заклали радіокеровану бомбу під опору мосту, невже вони, які підривали Кримський міст, які робили унікальні спецоперації не могли прорахувати всі наслідки від підриву пасажирського потяга?
• 5 •
Зараз розпочалася інформаційна війна «вірю – не вірю». І головне поле битви Європа та США. Для нас це надважлива битва. Від неї залежить прискорення чи гальмування санкцій.
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