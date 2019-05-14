24 роки тому Віталія Кличка безсоромно засудили проти росіянина на чемпіонаті світу-1995 (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тоді у Берліні у віталія Кличка вкрали перемогу аматорського чемпіонату світу. Але згодом життя розставило бійців по місцях Скрін-шот

Через рік за цю поразку брата відповів на Олімпіаді в Атланті Володимир Кличко

14 травня 1995 року в Берліні (Німеччина) відбулися фінальні поєдинки восьмого за рахунком чемпіонату світу з боксу серед любителів. У фіналі надважкої вагової категорії – понад 91 кг – 23-річний українець Віталій Кличко поступився на півтора роки молодшому Алєксєю Лєзіну із РФ. Для майбутнього багаторічного чемпіона світу серед професіоналів Кличка-старшого срібна медаль чемпіонату світу в Берліні стала найбільшим досягненням у його любительській кар'єрі.

На шляху до фіналу Віталій Кличко провів три поєдинки. Він достроково переміг литовця Ґітаса Юшкевічюса і шведа Аттілу Левіна, а у півфіналі мінімально здолав господаря змагань, німецького боксера Рене Монзе – 6:5. Суперник українця по фіналу Алєксєй Лєзін легко розібрався з опонентами із Болгарії, Угорщини і Південної Кореї, а у півфіналі з рахунком 5:2 переміг американця Лоуренса Клей-Бея.

Вирішальний бій вийшов напруженим і конкурентним. Його переможця визначили судді, які вперто не хотіли помічати результативні удари українського боксера. Перший удар йому зарахували лише наприкінці п'ятої хвилини бою, за рахунку 0:6. Підсумковий рахунок – 3:12. Він абсолютно не відображає того, що відбувалося в ринзі. Секундували Віталієві наші знамениті тренери - особистий тренер братів Кличків, киянин Володимир Золотарьов і старший тренер збірної України львів'янин Петро Василюк.

Віталій Кличко (Україна) - Алєксєй Лєзін (РФ). Фінал чемпіонату світу-1995

Цікаво, що через рік перед Лєзіним реваншується молодший з братів Кличків, Володимир. Він побив Алєксєя на золотій для себе Олімпіаді в Атланті.

А на чемпіонаті світу-1995 Віталій Кличко став єдиним медалістом збірної України. За крок до медалей у Берліні зупинились Андрій Гончар (до 54 кг), Олег Кудінов (до 71 кг) і Володимир Кличко (до 91 кг).

Читайте також: Джошуа прокоментував можливість повторного бою проти Кличка

Джерело: Газета.ua