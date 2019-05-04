Кличко на благодійній «Ночі чемпіонів» у Лас-Вегасі запропонував лот - екскурсію Києвом



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Віталій Кличко сказав, що не зміг не скористатися можливістю і зробив презентацію Києва

Легенди боксу зібралися на благодійний вечір, щоб зібрати кошти на підтримку та реабілітацію спортсменів в усьому світі - мер Києва

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у благодійному заході «Ніч чемпіонів» в американському Лас-Вегасі на запрошення президента WBC Маурісіо Сулеймана. Про це мер повідомив у відео, опублікованому на його Facebook.

«Перебуваючи в Сполучених Штатах, отримав запрошення від президента WBC взяти участь у благодійному вечорі, де збираються всі чемпіони», - зазначив Кличко.

У коментарі під відео він написав, що Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Леннокс Льюїс, Оскар Де Ла Хойя та інші легенди боксу зібралися на благодійний вечір, щоб зібрати кошти на підтримку та реабілітацію спортсменів в усьому світі.

«І, оскільки перебуваю у відрядженні в США, був радий приєднатися до заходу. Також не зміг не скористатися можливістю і зробив презентацію Києва, запропонувавши лот (на благодійному аукціоні, - ред.) - екскурсію нашим містом», - розповів мер української столиці.

Кличко звернув увагу на те, що після Конгресу WBC в Києві, що пройшов восени 2018, на емблемах цієї боксерської організації почали зображувати на передньому плані прапор України.