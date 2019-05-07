Кличко у Вашингтоні обговорив із Волкером ситуацію в Україні напередодні парламентських виборів



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Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер та мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко Фото: facebook.com/merkieva

Зустріч київського мера зі спецпредставником відбулася у Вашингтоні (США)

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко обговорив зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером ситуацію в Україні після президентських і напередодні парламентських виборів. Про це Кличко повідомив у Facebook.

Зустріч столичного мера зі спецпредставником відбулася у Вашингтоні (США).

«Говорили про ситуацію в Україні після президентських та напередодні парламентських виборів. Про те, які серйозні виклики стоять перед Україною, і про підтримку нашими партнерами євроатлантичного курсу Української держави», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, Кличко на запрошення Міжнародного республіканського інституту (IRI) відвідає Вашингтон, де візьме участь та виступить на урочистому заході, присвяченому вшануванню пам’яті сенатора Джона Маккейна.

«Під час церемонії сенатора, який очолював IRI протягом 25 років, посмертно нагородять відзнакою Національного фонду розвитку демократії (США). Також на заході вручать спеціальну премію Міжнародного республіканського інституту, якою цього року IRI відзначив народ Венесуели за прагнення до свободи та демократії», - йдеться у повідомленні прес-служби Кличка.

Зазначається, що під час візиту до США мер Києва зустрінеться також зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, керівництвом USAID, керівниками Міжнародного республіканського інституту та рядом впливових американських політиків.