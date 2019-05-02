Кличко у Вашингтоні виступить на церемонії вшанування пам’яті сенатора Джона Маккейна



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Під час візиту до США мер Києва зустрінеться також зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером

Кличко відвідає Вашингтон на запрошення Міжнародного республіканського інституту (IRI)

Мер Києва Віталій Кличко на запрошення Міжнародного республіканського інституту (IRI) відвідає Вашингтон, де візьме участь та виступить на урочистому заході, присвяченому вшануванню пам’яті сенатора Джона Маккейна.

Про це повідомляє прес-служба Кличка.

«Під час церемонії сенатора, який очолював IRI протягом 25 років, посмертно нагородять відзнакою Національного фонду розвитку демократії (США). Також на заході вручать спеціальну премію Міжнародного республіканського інституту, якою цього року IRI відзначив народ Венесуели за прагнення до свободи та демократії», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час візиту до США мер Києва зустрінеться також зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, керівництвом USAID, керівниками Міжнародного республіканського інституту та рядом впливових американських політиків.

Раніше повідомлялося, що Київська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Івана Кудрі в Печерському районі столиці на вулицю Джона Маккейна.