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    Суспільство

    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч

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    Кличко сказав, що перебуває у відрядженні в США і був радий долучитися до заходу та ще раз зробити промо Києву та Україні - Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
    Кличко сказав, що перебуває у відрядженні в США і був радий долучитися до заходу та ще раз зробити промо Києву та Україні

    Гроші WBC традиційно збирала на підтримку і реабілітацію спортсменів в усьому світі

    Мер Києва Віталій Кличко на благодійному вечорі, який влаштувала Всесвітня боксерська рада (WBC), продав лот - екскурсію по Києву - за 50 тисяч доларів.

    Про це повідомляється на офіційному сайті Кличка.

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    Гроші WBC традиційно збирала на підтримку і реабілітацію спортсменів в усьому світі.

    Захід «Ніч чемпіонів» відбувся в Лас-Вегасі (США). В ньому, зокрема, взяли участь легенди світового боксу Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Де Ла Хоя та інші.

    «Ті, хто досягнув успіху в житті, хто має можливість допомагати людям, повинні це робити. І дуже добре, що WBC займається благодійністю, багато років збирає кошти, зокрема, і на підтримку та реабілітацію спортсменів, - відзначив Кличко. - І, оскільки я перебуваю у відрядженні в США, був радий долучитися до заходу та ще раз зробити промо Києву та Україні. Екскурсія по нашому чудовому місту «пішла» за 50 тисяч доларів», - сказав після благодійного заходу Віталій Кличко.

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    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
    Кличко на благодійному вечорі у США продав екскурсію Києвом за $50 тисяч

    У вечорі взяв участь і американський музикант мексиканського походження Карлос Сантана, який допомагає WBC в благодійних акціях. Йому Всесвітня боксерська рада вручила символічний пояс чемпіона - як музиканту-віртуозу та видатній особистості.

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