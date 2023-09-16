34 медалі: Україна показала на «Іграх нескорених» найкращий результат за всю історію участі

У заключний день змагань українці вибороли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука

Збірна України завершила виступи на «Іграх нескорених-2023» у німецькому Дюссельдорфі. У заключний день змагань українці вибороли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука. У фіналі команда здолала Польщу з рахунком 6:0. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

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Загалом Україну представляли 25 учасників, які вибороли на змаганнях 34 медалі – 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Це найкращий результат в історії виступів українців. У Торонто-2017 команда здобула 14 нагород, у Сіднеї-2018 – 20, а у Гаазі-2022 – 16.

«Ігри нескорених» – міжнародні змагання, в яких беруть участь колишні та діючі військовослужбовці, які постраждали під час служби. Турнір був організований британським принцом Гаррі та проводиться у різних країнах з 2014 року.

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Раніше українська тенісистка Надія Кіченок виборола перемогу у фіналі парного розряду турніру категорії WTA 250 в Осаці (Японія).