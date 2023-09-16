Українська тенісистка тріумфувала на парному турнірі WTA (відео)

Українсько-німецька пара перемогла на турнірі WTA 250 у Японії

Надія Кіченок отримала вже дев'ятий парний титул

Українська тенісистка Надія Кіченок виборола перемогу у фіналі парного розряду турніру категорії WTA 250 в Осаці (Японія). Про це свідчать результати змагань.

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Українка виступала на турнірі в дуеті з німкенею Анною-Лєною Фрідсам. Пара подолала всі стадії та пробилася у фінал, де їм протистояли росіянка Анна Калінська та представниця Казахстану Юлія Путінцева.

Вирішальний матч тривав 1 годину 34 хвилини. Обидва сети завершилися на користь українки та німкені – 7:6, 6:3.

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Таким чином, Кіченок записала до свого активу вже дев'ятий парний титул у кар'єрі, а Фрідсам вчетверте стала чемпіонкою у парному розряді.. Водночас вони вперше стали чемпіонками дуетом.

Нагадаємо, що українська збірна з тенісу здобула перемогу над командою Колумбії у Першій Світовій групі Кубка Девіса.

До слова, бельгійська тенісистка з українським корінням Марина Заневська відмовилася від традиційного рукостискання після поєдинку першого кола Відкритого чемпіонату США проти спортсменки Аріни Сабаленко.