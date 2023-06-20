«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському

Анатолій Гриценко: «Першого разу це могла бути помилка, коли ж те саме вдруге – це вже ігрища, нікому зараз не потрібні й загалом небезпечні»

Ексміністр оборони України Анатолій Гриценко обурився, що Головнокомандувача Залужного Банкова вже вдруге записала після прізвищ його підлеглих

Повідомляючи результати проведеної Ставки верховного Головнокомандувача, 19 червня Банкова вже вдруге назвала українських воєначальників в такому порядку: Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов. На це звернув увагу ексміністр оборони України Анатолій Гриценко та зробив президенту України Володимиру Зеленському зауваження.

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«Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов… Уже вдруге Банкова офіційно перелічує воєначальників саме в такому порядку, ставлячи прізвище Головнокомандувача ЗСУ третім, після прізвищ двох його підлеглих. Це – неправильно, і в суто військовому, і в етичному сенсах», – пише Гриценко.

Гриценко порівняв це із тим, якщо б склад української делегації на переговорах подали таким чином: Резніков, Подоляк, Зеленський, Кубраков, тобто ставлячи президента держави після його підлеглих.

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«Першого разу це могла бути помилка, коли ж те саме вдруге – це вже ігрища, нікому зараз не потрібні й загалом небезпечні», – зазначив Гриценко.

Нагадаємо, що 19 червня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Особливу увагу учасники засідання приділили ситуації на передовій і бригадам наступу.

До слова, 19 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із начальником Генштабу ЗCУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою. На цю зустріч Залужний вдягнув невеличкий значок Ґроґу (популярний персонаж оригінальної трилогії і трилогії приквелів «Зоряних воєн», належить до тієї ж інопланетної раси, що і майстер-джедай Йода). Мережа вибухнула мемами.