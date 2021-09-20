8 тур Прем’єр-ліги: порятунок «Динамо» і розгроми від «Шахтаря і «Зорі»
Лідери чемпіонату України синхронно перемогли суперників
Чемпіонат України перетнув екватор першого кола. Турнірну таблицю очолює «Динамо», яке на сьомій доданій хвилині змогло перемогти «Олександрію» завдяки призначеному за фол проти Дениса Гармаша пенальті. «Шахтар», в свою чергу, розгромив «Маріуполь» – 5:0, а «Зоря» розтрощила «Чорноморець» – 3:0.
Прем’єр-ліга. 8 тур
«Десна» – «Рух» – 1:0 (Тотовицький, 90).
«Інгулець» – «Колос» – 0:2 (Чорноморець, 26, Чурко, 90+5).
«Маріуполь» – «Шахтар» – 0:5 (Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 54, Судаков, 77, 80).
«Дніпро-1» – «Верес» – 1:0 (Чуже, 78).
«Динамо» – «Олександрія» – 1:0 (Циганков, 90+7).
«Ворскла» – «Минай» – 2:0 (Кане, 37, Лиховидько, 75, в свої ворота).
«Зоря» – «Чорноморець» – 3:0 (Кабаєв, 2, Гладкий, 45+1, з пенальті, Аллах'яр, 89).
«Львів» – «Металіст 1925» – 0:0.
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