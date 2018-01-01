Абраменко може стати прапороносцем збірної України на закритті Ігор в Пхьончхані

Олімпійський чемпіон затримається в Кореї, щоб взяти участь в церемонії

Новоспечений олімпійський чемпіон фристайліст Олександр Абраменко може стати прапороносцем збірної України на закритті Олімпійських ігор в Пхьончхані. Як стало відомо, чемпіон повинен був повернутися на батьківщину після завершення виступів, проте затримається в Пхьончхані, щоб пронести прапор нашої країни на прощальній церемонії. Нагадаємо,



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Фото: Getty Images

Олімпійський чемпіон затримається в Кореї, щоб взяти участь в церемонії

Новоспечений олімпійський чемпіон фристайліст Олександр Абраменко може стати прапороносцем збірної України на закритті Олімпійських ігор в Пхьончхані.

Як стало відомо, чемпіон повинен був повернутися на батьківщину після завершення виступів, проте затримається в Пхьончхані, щоб пронести прапор нашої країни на прощальній церемонії.

Нагадаємо, Абраменко вже отримав свою золоту нагороду, яка стала третьою для України в історії зимових Олімпійських ігор.

Зазначимо, що церемонія закриття Ігор відбудеться 25 лютого, початок о 13:00 за київським часом.

Як відомо, на церемонії відкриття прапороносцем збірної України була біатлоністка Олена Підгрушна.

Раніше повідомлялося, що голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко пообіцяв вирішити питання щодо забезпечення житлом олімпійського чемпіона Олександра Абраменка.

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Джерело: xsport.ua