Олімпійська збірна України згідно літерам корейської абетки крокувала 57-ю

У південнокорейському Пхьончхані 9 лютого 2018 року стартували XXIII Зимові Олімпійські ігри. Захід відбувся на тимчасовому Олімпійському стадіоні в Пхьончхані, який був зведений спеціально до Ігор-2018. Після церемонії закриття він буде розібраний. Найтривалішою частиною церемонії став парад учасників Ігор. На параді команд-учасниць

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Фото: ua.tribuna

Олімпійська збірна України згідно літерам корейської абетки крокувала 57-ю

У південнокорейському Пхьончхані 9 лютого 2018 року стартували XXIII Зимові Олімпійські ігри.

Захід відбувся на тимчасовому Олімпійському стадіоні в Пхьончхані, який був зведений спеціально до Ігор-2018.

Після церемонії закриття він буде розібраний.

Найтривалішою частиною церемонії став парад учасників Ігор.

На параді команд-учасниць олімпійська збірна України згідно літерам корейської абетки крокувала 57-ю.

Прапороносцем нашої збірної стала капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна.

Під 56-м номером вийшла збірна Узбекистану, а слідом за українцями – команда Ірану.

Загалом участь у церемонії взяли 92 делегації.

За традицією парад відкривала збірна Греції, а завершили ходу під прапором єдиної Кореї представники КНДР і Республіки Корея.

Загалом на відкритті Олімпіади було троє прапороносців родом з України.

Так, фристайлістка Алла Цупер вивела Білорусь, вона родом з Рівного.

У свою чергу фігурист з Києва Олексій Биченко виводив на Олімпійський стадіон Пхьончхану команду Ізраїлю.

Завершилася церемонія традиційною естафетою олімпійського вогню. За традицією вона стартувала в Греції 24 грудня 2017. За цей час вогонь побував в руках 7000 факелоносців і подолав 2018 кілометрів.

Естафету завершила південнокорейська фігуристка Кім Ю На, срібний призер сочинської Олімпіади-2014 року.

Як відомо, загалом, 33 спортсмени представлятимуть Україну на XXIІI Зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї.

Змагатимуться вони у дев’яти з 15-ти видів спорту. Найбільше представництво Україна має у біатлоні – 11 спортсменів.

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