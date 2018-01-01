Голова Миколаївської ОДА пообіцяв забезпечити житлом чемпіона Абраменкa
- Сьогодні, 01:18
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Колишній мер Миколаєва завізував відмову спортсмену у квартирному обліку
Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко пообіцяв вирішити питання щодо забезпечення житлом олімпійського чемпіона Олександра Абраменка.
Про це він написав у Facebook.
«Вітаємо олімпійського чемпіона! Чекаю Олександра Абраменка в Миколаєві і у себе. Виправлятиму помилку колишнього мера, який завізував відмову спортсмену навіть у квартирному обліку», - написав Савченко.
Він також розмістив фотокопію цього документа.
Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2018 у Пхьoнчхані були розіграні медалі в чоловічому фристайлі (акробатика).
Україну у фіналі акробатики представляв Олександр Абраменко, який завоював золото у цьому виді.