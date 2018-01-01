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    Голова Миколаївської ОДА пообіцяв забезпечити житлом чемпіона Абраменкa

    Колишній мер Миколаєва завізував відмову спортсмену у квартирному обліку
    Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко пообіцяв вирішити питання щодо забезпечення житлом олімпійського чемпіона Олександра Абраменка. Про це він написав у Facebook. «Вітаємо олімпійського чемпіона! Чекаю Олександра Абраменка в Миколаєві і у себе. Виправлятиму помилку колишнього мера, який завізував відмову спортсмену навіть у
    • Сьогодні, 01:18
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    Колишній мер Миколаєва завізував відмову спортсмену у квартирному обліку

    Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко пообіцяв вирішити питання щодо забезпечення житлом олімпійського чемпіона Олександра Абраменка.

    Про це він написав у Facebook.

    «Вітаємо олімпійського чемпіона! Чекаю Олександра Абраменка в Миколаєві і у себе. Виправлятиму помилку колишнього мера, який завізував відмову спортсмену навіть у квартирному обліку», - написав Савченко.

    Він також розмістив фотокопію цього документа.

    Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2018 у Пхьoнчхані були розіграні медалі в чоловічому фристайлі (акробатика).

    Україну у фіналі акробатики представляв Олександр Абраменко, який завоював золото у цьому виді.

    мер Олексій Савченко Олександр Абраменко
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