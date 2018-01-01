Голова Миколаївської ОДА пообіцяв забезпечити житлом чемпіона Абраменкa

Колишній мер Миколаєва завізував відмову спортсмену у квартирному обліку

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко пообіцяв вирішити питання щодо забезпечення житлом олімпійського чемпіона Олександра Абраменка.

Про це він написав у Facebook.

«Вітаємо олімпійського чемпіона! Чекаю Олександра Абраменка в Миколаєві і у себе. Виправлятиму помилку колишнього мера, який завізував відмову спортсмену навіть у квартирному обліку», - написав Савченко.

Він також розмістив фотокопію цього документа.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2018 у Пхьoнчхані були розіграні медалі в чоловічому фристайлі (акробатика).

Україну у фіналі акробатики представляв Олександр Абраменко, який завоював золото у цьому виді.