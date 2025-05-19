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Для повоєнного відновлення Україні знадобиться мінімум 2 млн тонн сталі – СЕО «Метінвест-СМЦ»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Для повоєнного відновлення Україні знадобиться мінімум 2 млн тонн сталі – СЕО «Метінвест-СМЦ»
Компанія «Метінвест» Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни «Сталева мрія»
фото: depositphotos.com

Повністю зруйновано понад 300 мостів, та об’єкти генерації електроенергії – ТЕС, ТЕЦ і ГЕС

Війна принесла величезні руйнування, і для відновлення Україна потребуватиме мінімум 2 млн тонн сталі у перші 10 років відбудови, і українські виробники готові цей попит задовольнити. Про це розповів генеральний директор найбільшого українського металотрейдера «Метінвест-СМЦ» Євген Олексієнко. 

«Війна принесла велику кількість руйнувань, і ця цифра, на жаль, збільшується з кожним днем. За останніми офіційними даними, станом на кінець 2024 року загальні прямі збитки для економіки України становили понад $170 млрд. Найбільше постраждали житловий сегмент і транспортна інфраструктура, далі йдуть енергетика та промисловість. Основне – житло (повністю зруйновано понад 27 тис. багатоквартирних будинків) і соціальна інфраструктура (400 навчальних закладів, 200 медичних установ тощо). Щоб допомогти цьому сектору, ми розробили концепцію «Сталева мрія», яка містить набір готових проєктів із використанням сталевого каркаса для швидкого відновлення та збільшення споживання сталі», – розповів Олексієнко.

Крім того, повністю зруйновано понад 300 мостів, та об’єкти генерації електроенергії – ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.

«Сьогодні складно говорити про точну кількість сталі для відновлення, плюс необхідно враховувати будівництво нових проєктів у різних секторах. За нашими попередніми підрахунками, це понад 2 млн тонн протягом перших 10 років. І ми робимо все можливе для забезпечення цього обсягу», – зауважив Олексієнко.

Він розповів, що зараз компанія активно розвиває клієнтський сервіс та асортимент для підприємств малого та середнього бізнесу, адже саме вони зараз становлять основу української економіки.

«У разі продовження бойових дій попит на сталь генеруватиме оборонно-промисловий комплекс, а також будівництво оборонних укріплень. У разі припинення бойових дій і настання миру фокус зміститься в бік відновлення інфраструктури, і тут, звісно, зростання попиту може бути набагато більшим. Він визначатиметься обсягами інвестицій, які прийдуть в економіку України, а це залежатиме від упевненості щодо збереження миру та гарантії безпеки вкладених інвестицій», – резюмував він.

Як відомо, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни «Сталева мрія». Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень – попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. Проєкти оновлених житлових кварталів вже розробили для Маріуполя та Бахмута, також перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.

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Теги: енергетика війна будівництво промисловість інфраструктура

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