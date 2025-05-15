Росія готує ескалацію: чого чекати Україні влітку та восени

«Треба пережити цей рік»

Очікувано, що Росія не збирається домовлятися про мир – вони планують ескалацію на літо/осінь. Очікувано, що рівень російської делегації у Стамбулі яскраво демонструватиме ці наміри.

Зараз буде багато імітації бурхливої діяльності без результату. Він можливий лише наступного року і через два фактори:

США і Європа скоординовано запроваджують пекельні санкції проти Росії, яка намагається відпетляти, а також збільшують військову підтримку України для відбиття літнього наступу росіян. США і Європа починають консультації з Китаєм щодо припинення гібридної підтримки РФ і про основи мирного плану.

Важливо: Україна має чітко координувати свої дії з союзниками, без будь-яких сюрпризів – ситуація дуже складна і перетин інтересів в ній перебуває не тільки навколо нашої війни.

Тому, прості рішення її тільки погіршать. Треба пережити цей рік. Вистояти на фронті і мати ретельно продуману дипломатію, щоб не втратити підтримку партнерів, навіть якщо ця підтримка здається недостатньою, а самі партнери ненадійними.

У виборі між можливими поганими і дуже поганими рішеннями доведеться обирати ті, які збережуть Україну.