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Володимир Ар`єв Народний депутат

Росія готує ескалацію: чого чекати Україні влітку та восени

glavcom.ua
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Росія лише імітує діалог
фото з відкритих джерел

«Треба пережити цей рік»

Очікувано, що Росія не збирається домовлятися про мир – вони планують ескалацію на літо/осінь. Очікувано, що рівень російської делегації у Стамбулі яскраво демонструватиме ці наміри.

Зараз буде багато імітації бурхливої діяльності без результату. Він можливий лише наступного року і через два фактори:

  1. США і Європа скоординовано запроваджують пекельні санкції проти Росії, яка намагається відпетляти, а також збільшують військову підтримку України для відбиття літнього наступу росіян.
  2. США і Європа починають консультації з Китаєм щодо припинення гібридної підтримки РФ і про основи мирного плану.

Важливо: Україна має чітко координувати свої дії з союзниками, без будь-яких сюрпризів – ситуація дуже складна і перетин інтересів в ній перебуває не тільки навколо нашої війни.

Тому, прості рішення її тільки погіршать. Треба пережити цей рік. Вистояти на фронті і мати ретельно продуману дипломатію, щоб не втратити підтримку партнерів, навіть якщо ця підтримка здається недостатньою, а самі партнери ненадійними.

У виборі між можливими поганими і дуже поганими рішеннями доведеться обирати ті, які збережуть Україну.

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Джерело
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Теги: росія Україна переговори перемир'я війна

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