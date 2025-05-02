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Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 46882 одиинці автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 2 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 2 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 травня втратила:

  • особового складу – близько 954300 (+1110) осіб,
  • танків – 10741 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 22369 (+5) од,
  • артилерійських систем – 27186 (+50) од,
  • РСЗВ – 1375 (+0) од,
  • засоби ППО – 1152 (+4) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138),
  • крилаті ракети – 3196 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132) од,
  • спеціальна техніка – 3869 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 2 травня
Втрати окупантів станом на ранок 2 травня

Активність флоту окупантів станом на 2 травня

  • В Чорному морі 15 ворожих кораблів, п'ять з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 34 ракет;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, з них одне продовжило рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 2 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 2 травня
ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога станом на 2 травня

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 2 травня 2025 року противник атакував Україну 150 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Авіаційні втрати ворога станом на 2 травня
Авіаційні втрати ворога станом на 2 травня
інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, триває 1164-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море втрати

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