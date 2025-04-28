Перемир'я на 9 травня. Що задумав Путін?
На що розраховує російський диктатор?
Путін оголосив в односторонньому порядку перемир'я на 9-10 травня, а це означає, що:
• 1 •
Ніякої угоди зі США до того часу не буде.
• 2 •
Путін не хоче, аби в ці дні, коли до Москви приїдуть делегації на святкування, над головами у гостей літали якісь дрони.
• 3 •
План – дотиснути Україну своїми умовами (без жодних поступок) є основним – і Кремль по ньому рухається.
• 4 •
Зірвати «перемовини» у Кремлі хочуть саме руками України, тому постійно вигадують різні історії про «безумовні перемовини» з умовами.
• 5 •
Трамп після 10 травня муситиме ухвалити для себе рішення – ще займатися цим, чи перелаштуватися на внутрішній порядок денний. Я більше ставлю на другий варіант.
• 6 •
Для нас головне, аби американці дали можливість купувати у них зброю.
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