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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Перемир'я на 9 травня. Що задумав Путін?

glavcom.ua
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На що розраховує російський диктатор?

Путін оголосив в односторонньому порядку перемир'я на 9-10 травня, а це означає, що:

• 1 •

Ніякої угоди зі США до того часу не буде.

• 2 •

Путін не хоче, аби в ці дні, коли до Москви приїдуть делегації на святкування, над головами у гостей літали якісь дрони.

• 3 •

План – дотиснути Україну своїми умовами (без жодних поступок) є основним – і Кремль по ньому рухається.

• 4 •

Зірвати «перемовини» у Кремлі хочуть саме руками України, тому постійно вигадують різні історії про «безумовні перемовини» з умовами.

• 5 •

Трамп після 10 травня муситиме ухвалити для себе рішення – ще займатися цим, чи перелаштуватися на внутрішній порядок денний. Я більше ставлю на другий варіант.

• 6 •

Для нас головне, аби американці дали можливість купувати у них зброю.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін війна путінський режим росія перемир'я

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