  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Джеймс став четвертим гравцем в історії НБА, який набрав 33 тисяч очок

    • Розсилка
    Джеймс - триразовий чемпіон НБА у складі &laquo;Майамі Хіт&raquo; і &laquo;Клівленд Кавальєрс&raquo; - Джеймс став четвертим гравцем в історії НБА, який набрав 33 тисяч очок
    Джеймс - триразовий чемпіон НБА у складі «Майамі Хіт» і «Клівленд Кавальєрс»

    Нове досягнення легендарного Леброна

    Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс став четвертим гравцем в історії ліги, який подолав позначку в 33 тисячі набраних очок. «Лейкерс» на виїзді перемогли «Нью-Орлеан Пеліканс» з рахунком 114:110, а Джеймс набрав 29 очок.

    Попереду 34-річного Леброна за цим показником троє гравців. На першій сходинці знаходиться шестиразовий чемпіон НБА Карим Абдул-Джаббар, який набрав 38 387 очок за кар'єру.

    Друге місце займає Карл Мелоун, на рахунку якого 36 928 очок, а замикає трійку п'ятикратний чемпіон асоціації Кобі Брайант, у якого 33 643 очки.

    Джеймс, якого на драфті 2003 року обрали під першим номером, - триразовий чемпіон НБА у складі «Майамі Хіт» і «Клівленд Кавальєрс».

    НБА Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Карл Мелоун
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ