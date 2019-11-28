Джеймс став четвертим гравцем в історії НБА, який набрав 33 тисяч очок



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Джеймс - триразовий чемпіон НБА у складі «Майамі Хіт» і «Клівленд Кавальєрс»

Нове досягнення легендарного Леброна

Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс став четвертим гравцем в історії ліги, який подолав позначку в 33 тисячі набраних очок. «Лейкерс» на виїзді перемогли «Нью-Орлеан Пеліканс» з рахунком 114:110, а Джеймс набрав 29 очок.

Попереду 34-річного Леброна за цим показником троє гравців. На першій сходинці знаходиться шестиразовий чемпіон НБА Карим Абдул-Джаббар, який набрав 38 387 очок за кар'єру.

Друге місце займає Карл Мелоун, на рахунку якого 36 928 очок, а замикає трійку п'ятикратний чемпіон асоціації Кобі Брайант, у якого 33 643 очки.

Джеймс, якого на драфті 2003 року обрали під першим номером, - триразовий чемпіон НБА у складі «Майамі Хіт» і «Клівленд Кавальєрс».