Міжнародний олімпійський комітет представив правила поведінки на Іграх у Токіо

Учасникам Олімпіади заборонять контактувати з оточуючими, а вболівальники не зможуть плескати в долоні

Оргкомітет «Токіо-2020» разом з Міжнародним олімпійським комітетом представили правила поведінки Олімпійських і Паралімпійських ігор в Японії. Так, спортсмени будуть зобов'язані використовувати додаток, в якому звітуватимуть про своє самопочуття. Також вони зобов'язані максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, включаючи рукостискання, дотримувати між собою дистанцію в два метри. Спортсменам заборонено відвідувати змагання на Іграх в якості глядачів, а для вболівальників на трибунах буде діяти заборона на оплески і кричалки.

Всі учасники за 72 години до поїздки в Токіо мають надати негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію, а за два тижні до вильоту їм рекомендується обмежити зовнішні контакти. Для участі в Іграх спортсменам необов'язково робити щеплення від коронавірусу, хоча МОК вже уклав договори з провідними фармацевтичними компаніями і надасть вакцину усім регіональним НОК.

Порушення заходів безпеки може спричинити за собою відсторонення спортсмена від змагань.

Кількість часу перебування спортсменів і допоміжного персоналу в олімпійському селищі також регламентують.

Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію коронавурусу змагання були перенесені на рік.