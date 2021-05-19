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    У США закликали бойкотувати Олімпіаду в Пекіні за прикладом Сочі

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    США можуть бойкотувати Ігри в Пекіні - У США закликали бойкотувати Олімпіаду в Пекіні за прикладом Сочі
    США можуть бойкотувати Ігри в Пекіні
    Фото з відкритих джерел

    Через порушення прав людини на Ігри можуть не приїхати офіційні особи

    Спікер Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі закликала світових лідерів бойкотувати Олімпіаду в Пекіні через порушення прав людини в Китаї.

    «Ми не можемо поводитися так, ніби в тому, що Олімпійські ігри пройдуть в Китаї, немає нічого поганого. Якщо ви будете сидіти на своїх місцях в умовах триваючого геноциду, виникає питання: яке моральне право ви маєте говорити про права людини в будь-якому місці світу, якщо ви готові висловити свою повагу китайському уряду, коли воно здійснює геноцид?», наводить слова Пелосі «Інтерфакс».

    Раніше за аналогічною схемою США бойкотували зимову Олімпіаду в Сочі-2014, на якій виступили американські спортсмени, проте офіційні особи не приїхали.

    Пелосі стала найбільш високопоставленим американським чиновників, який відкрито закликав до бойкоту Олімпіади.

    Олімпіада в Пекіні пройде у лютому 2022 року.

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    Теги: Олімпіада
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    У США закликали бойкотувати Олімпіаду в Пекіні за прикладом Сочі