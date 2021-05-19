У США закликали бойкотувати Олімпіаду в Пекіні за прикладом Сочі

Через порушення прав людини на Ігри можуть не приїхати офіційні особи

Спікер Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі закликала світових лідерів бойкотувати Олімпіаду в Пекіні через порушення прав людини в Китаї.

«Ми не можемо поводитися так, ніби в тому, що Олімпійські ігри пройдуть в Китаї, немає нічого поганого. Якщо ви будете сидіти на своїх місцях в умовах триваючого геноциду, виникає питання: яке моральне право ви маєте говорити про права людини в будь-якому місці світу, якщо ви готові висловити свою повагу китайському уряду, коли воно здійснює геноцид?», наводить слова Пелосі «Інтерфакс».

Раніше за аналогічною схемою США бойкотували зимову Олімпіаду в Сочі-2014, на якій виступили американські спортсмени, проте офіційні особи не приїхали.

Пелосі стала найбільш високопоставленим американським чиновників, який відкрито закликав до бойкоту Олімпіади.

Олімпіада в Пекіні пройде у лютому 2022 року.