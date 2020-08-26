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    У 99-річному віці помер найстарший хокеїст світу

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    Грегорі Сертич пройшов Другу світову війну - У 99-річному віці помер найстарший хокеїст світу
    Грегорі Сертич пройшов Другу світову війну
    Twitter Duluth News Tribune

    Рекордсмен переніс інсульт

    У віці 99 років від наслідків інсульту пішов з життя найстарший хокеїст світу Марк Грегорі Сертич.

    Грегорі Сертич був внесений до Книги рекордів Гіннесса і відсвяткував свій 99-й день народження в липні. Минулого тижня він переніс інсульт і помер у себе вдома в Дулут, штат Міннесота (США).

    Вікове досягнення Марка Грегорі Сертича офіційно зафіксовано в Книзі рекордів Гіннесса. У хокей американець грав з 11 річного віку. За його власними підрахунками йому вдалося закинути суперника за все своє життя близько 10 тис шайб. Неодноразово під час гри американець отримував серйозні травми. Останній раз на лікарняне ліжко з льодової арени літній хокеїст потрапив в 94-річному віці, але підлікувавшись, знову продовжив виступи.

    Крім того, Грегорі Сертич пройшов Другу світову війну. Після повернення з війни він деякий час був главою місцевої асоціації аматорського хокею. Повернутися на лід в якості гравця йому вдалося тільки після виходу на пенсію у віці 60 років.

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    Джерело: USA Hockey

    хокей Книга рекордов Гиннесса
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