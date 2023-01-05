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Авторитетна федерація оприлюднила прізвище найкращого гравця світу у 2022 році

Юрій Лящук
glavcom.ua
Авторитетна федерація оприлюднила прізвище найкращого гравця світу у 2022 році
Мессі було визнано найкращим гравцем мундіалю
фото з відкритих джерел

Аргентинець за підсумками голосування набрав 275 очок

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала нападаючого «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонеля Мессі найкращим футболістом світу за підсумками 2022 року.

Аргентинець за підсумками голосування набрав 275 очок і набагато випередив нападника «Парі Сен-Жермен» та збірної Франції Кіліана Мбаппе, який набрав 35 очок. Замкнув трійку найкращих футболістів світу форвард «Реала» та збірної Франції Карім Бензема (30 очок). До топ-5 увійшли півзахисник «Реала» Лука Модріч (15) та форвард «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд (5).

Нагадаємо, на минулому чемпіонаті світу у Катарі Ліонель Мессі у складі національної команди Аргентини став переможцем турніру. Форварда було визнано найкращим гравцем мундіалю. Під час турніру він забив сім голів і зробив три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі міг би стати президентом своєї країни.

Цікаво, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Відзначимо, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Теги: Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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