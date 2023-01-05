Авторитетна федерація оприлюднила прізвище найкращого гравця світу у 2022 році

Аргентинець за підсумками голосування набрав 275 очок

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала нападаючого «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонеля Мессі найкращим футболістом світу за підсумками 2022 року.

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Аргентинець за підсумками голосування набрав 275 очок і набагато випередив нападника «Парі Сен-Жермен» та збірної Франції Кіліана Мбаппе, який набрав 35 очок. Замкнув трійку найкращих футболістів світу форвард «Реала» та збірної Франції Карім Бензема (30 очок). До топ-5 увійшли півзахисник «Реала» Лука Модріч (15) та форвард «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд (5).

Нагадаємо, на минулому чемпіонаті світу у Катарі Ліонель Мессі у складі національної команди Аргентини став переможцем турніру. Форварда було визнано найкращим гравцем мундіалю. Під час турніру він забив сім голів і зробив три результативні передачі.

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Раніше повідомлялось, що форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі міг би стати президентом своєї країни.

Цікаво, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Відзначимо, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

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