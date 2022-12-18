Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Ліонель Мессі встановив світовий рекорд за кількістю матчів у рамках мундіалю

Нападник збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі встановив світовий рекорд за кількістю матчів у рамках мундіалю. Про це у Twitter повідомляє Opta.

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Форвард вийшов у стартовому складі на фінальний матч у Катарі проти Франції. Ця зустріч стала для нього 26-ою на чемпіонатах світу.

Таким чином, Мессі побив рекорд, встановлений німцем Лотаром Маттеусом на турнірі в Італії 1990 року. Німецький футболіст провів за кар'єру 25 ігор у рамках мундіалю.

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Топ-5 футболістів за кількістю матчів на чемпіонатах світу:

Ліонель Мессі – 26 матчів

Лотар Матеус – 25

Мірослав Клозе – 24

Паоло Мальдіні – 23

Кріштуану Роналду – 22.

26 - Lionel Messi 🇦🇷 steht vor seinem 26. WM-Spiel, damit wäre er vor Lothar Matthäus (25) alleiniger Rekordspieler bei Weltmeisterschaften. Ausdauer. #ARGFRA #FIFAWorldCup @LMatthaeus10 https://t.co/bKQ7QBbaQC — OptaFranz (@OptaFranz) December 18, 2022

13 грудня Мессі побив рекорд збірної Аргентини за кількістю м'ячів, забитих на чемпіонатах світу. У півфінальному матчі з Хорватією нападник реалізував пенальті на 34-й хвилині, і цей гол став для нього 11 за весь час виступів на турнірі. Таким чином, він перевершив досягнення Габріела Батістути, що протрималося 20 років, – десять голів.

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Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.